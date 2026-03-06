Juan Pérez 06 MAR 2026 - 14:00h.

Puede ser uno de los grandes integrantes de los mazos de estándar

Pokémon Héroes Ascendentes, un trono para ensalzar las megas de Dragonite y Gengar

La ventana hacia el nuevo meta de Pokémon TCG tiene en el nuevo Meowth EX una versión definitiva para acelerar mazos y setear gracias al nuevo vistazo de Megaevolución-Equilibrio Perfecto. Desde ElDesmarque hemos tenido acceso en exclusiva a esta nueva carta gracias a The Pokémon Company para analizar su presencia en el juego y su estilo artístico, y va a ser una de las que van a romper por completo el juego desde la salida a la venta del set el próximo 27 de marzo de 2026.

El Juego de Cartas Coleccionables Pokémon mantiene el halo de las megaevoluciones con un invitado de lujo llamado a sostener desde la banca el potencial inicial de todos los mazos. Este Meowth es una continuación de lo que en los dos últimos años han significado cartas como Lumineon V, Tapu Lele o Jirachi EX, un aporte incoloro perfecto para cualquier arquetipo con una función única desde la segunda línea: su habilidad.

Captura a la Desesperada permite una vez por turno, cuando se juega a este pokémon de la mano a la banca, usar esta habilidad para robar una carta partidario de la baraja. Sólo hay que mostrarla, meterla en la mano y empezar la partida con una ventaja esencial para sostener la estrategia. Esto supone no sólo una oportunidad para sacar de primeras cartas como el Carrito Valioso o la Ultra Ball, sino cualquier elemento.

Es una carta de apoyo perfecta que cualquier deck necesita, por eso es tan importante y debe ser fundamental en la mayoría de los mazos de estándar. Por eso va a estar rota, no porque vaya a ganar la partida, sino porque puede estar presente en todos los tipos, por lo que estará entre las más buscadas sin duda del set.

Lumineon V ya marcó la diferencia y ahora Meowth debe hacerlo también a pesar de tener una limitación, no poder utilizar en el mismo turno una habilidad con el mismo nombre, lo cual debe ser una referencia a futuro de otros sets o de repetir a Meowth en mesa en el mismo momento.

Las estadísticas de este Meowth EX no son ni siquiera relevantes porque es un pokémon que va a asentarse como support de todos los mazos sólo aprovechando su asiento en la banca para ejecutar su habilidad. No debe estar en el primer plano para atacar, por lo que sólo debe salir a mesa para ejecutar su función.

Con respecto al arte es tan sencillo como atractivo, tiene un toque comiquero con una puesta en escena singular con colores muy vivos del estilo del personaje, remarcando las monedas y su actitud. Un plus para aportar la búsqueda de las cuatro nuevas megaevoluciones y los nueve pokemon ex que van a entrar de lleno en el juego de cartas físico como parte de una idea global. Porque las megas van a estar muy presentes una vez más no sólo en el juego de cartas, sino en el entorno de Pokémon donde varias de sus IP's están brillando al mismo tiempo desde móviles y la Nintendo Switch 2.