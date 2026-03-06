Juan Pérez 06 MAR 2026 - 11:57h.

Las cartas Raras de ilustración especial son de las mejores de los últimos sets

El circuito de las megaevoluciones en Pokémon pasa ahora por el TCG después de saborear el gameplay de Pokémon TCG Pocket y por supuesto Leyendas Pokémon Z-A, por lo que Héroes Ascendentes es el pico más alto de esa escalada con una integración perfecta en la brillante etapa de Escarlata y Púrpura.

Pokémon siempre sabe dar con la tecla en el momento oportuno, y con el 30 aniversario de la saga a la vuelta de la esquina con el Pokémon Presents, lo ha vuelto a hacer. Mientras Dragonite revolotea en los tráilers de Pokopia alimentando el hype cozy por primera vez en la franquicia, las alas de su versión Mega dejan un destello especial en la Élite Trainer Box.

El mimo y el nivel de detalle de la caja es soberbio con solo tomar de la mano todo lo que hay más allá de las cartas. Los nueve sobres pesan en la búsqueda del éxito, pero las fundas y sobre todo los dados con el tono de la piedra activadora de las megas es un extra en la valoración del pack.

Con Zekrom de N como eje de esa quinta generación para atrapar el plus de la carta promo, las chase cards pasa por el pack de megas. Las versiones más poderosas de Dragonite, Gardevoir o Lucario en su vertiente mega están en lo más alto, como también alguna versión teracristal estelar como el Mewtwo EX que toma contacto con la base actual del TCG.

En este arquetipo la presencia de Zekrom de N aporta un extra perfecto a Zoroark para devolverlo al meta, porque con su apoyo puede hacer 250 de daño que se puede aumentar con cartas como Karateka. Es indudablemente uno de los arquetipos más beneficiados no sólo por tener un contraste claro ante muchos decks, sino porque puede destrozar definitivamente a Gholdengo sin esperar un fallo del rival.

El valor del Poke Pad es otro de los puntos fuertes de la ETB debido a la capacidad de flexibilizar combos con la recuperación de cartas de partidario perdidas en combate. No es sólo un motor con combo para los mazos de descarte, sino una forma de controlar la mesa propia y enemiga según la carta a recuperar con todo lo que ello significa. Por eso aparece sobre todo como complemento principal del mazo de Grimmsnarl con hasta tres copias del poke pad. Aún así el meta sigue compuesto por piezas como Mega Absol, Dragapult y Gardevoir entre tantos otros, y estas son sólo nuevas apreciaciones para convertirlo en algo más competido.

Las Megas de Gengar y Dragonite, en lo más alto

La búsqueda de las megaevoluciones sólo por el diseño dejan auténticas genialidades en las versiones de Mega Dragonite EX y Mega Gengar EX, dos de las cartas más cotizadas y con un dibujo espectacular. La elección del dragón en la portada de la caja tiene sentido no sólo por el protagonismo del mismo como una de las últimas megas desveladas en la franquicia, sino por tener una de las cartas más bonitas de todo el pack.

Lejos del top tier de las cartas mencionadas junto con otras espectaculares como el Mega Hawlucha EX, Pikachu EX, Mewtwo EX del Team Rocket, Marill o Medicham, hay versiones muy interesantes. Opciones más sencillas como el Psyduck, Mega Meganium EX o el Tangela de Erika son auténticas maravillas que coleccionar, a poder ser en doble enfundado, carpeta, cuadro o trono dorado dependiendo de las necesidades de cada uno.