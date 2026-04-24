La nueva carta de Cinccino EX, la exclusiva de Caos Creciente en Pokémon TCG

Juan Pérez 24 ABR 2026 - 15:01h.

Una moneda al aire para crear un muro infranqueable

Meowth EX, la carta que va a romper el meta de Pokémon TCG

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La irrupción del Caos Creciente como nueva expansión de Pokémon TCG prepara una revolución liderada por Mega-Floette EX para expandir la narrativa de una amenaza que otras tantas cartas deben evitar. Tras el poder de Héroes Ascendentes llegan Mega-Greninja EX, Mega-Pyroar EX y Mega-Dragalge EX como algunas de las primeras confirmaciones, pero gracias a The Pokémon Company tenemos la exclusividad para mostrar por primera vez en español las cartas de Minccino y Cinccino EX.

El próximo 22 de mayo llega la expansión Megaevolución-Caos Creciente del juego de cartas coleccionable como una puerta más al descubrimiento de las megas con más de 120 cartas. En nuestro caso el primer vistazo es algo más que especial, no sólo por recibir de manera anticipada el vistazo inicial de Minccino y Cinccino EX, sino por lo que supone trastear con las posibilidades para pensar en combos para él.

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La versión de Minccino es el primer paso para llegar a su evolución, un básico de 70 puntos de vida cuya misión es aguantar en la banda hasta encontrar su potencial mayor. Aún así su ataque, derribo, hace 30 puntos de daño con una sola energía a pesar de recibir 10 de daño a sí mismo.

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La versión evolucionada es el verdadero sustento del nuevo meta, aunque más concretamente de una parte más enfocada en la fortuna debido a la necesidad de la moneda para triunfar. Cincinno EX parte de la probabilidad para mantener la supervivencia por su habilidad Manto Suave, que permite evitar todo el daño enemigo de un ataque si sale cara al tirar la moneda ante un ataque enemigo. Es una de las habilidades defensivas más frustrantes para el rival, y al mismo tiempo un punto de azar extremadamente alto para el competitivo y muy jugoso para el entretenimiento puro.

Sus 240 puntos de vida le dan mucha estabilidad para aguantar algo más que un sólo golpe, y su ataque es la base para confiar en una potenciación conjunta con otras cartas. Su bofetada energética funciona con una sola una energía incolora pero hace 40 puntos de daño por cada Energía unida a este Pokémon. No tiene límite de daño, lo que lo convierte en un atacante escalable muy potente.

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La clave para Cinccino EX es encontrar aliados con la capacidad de aumentar su daño con una inyección continuada de energías de cualquier tipo, por eso Mega Meganium, Grumpig o la energía Ignición pueden ser combos bastante buenos de inicio para hacer 120 de daño con suma facilidad. El Metang de Fuerzas Temporales también es otra buena opción para llenar de energías metálicas a Cinccino EX, por no hablar de que el apoyo de la energía magnet de este set le puede ayudar a eliminar el coste de retirada.

La opción a conseguir más puntos de salud es fundamental, por eso Capa de Héroes es una buena opción para Cinccino EX para evitar el oneshot de Pokémon como Lucario, que con la debilidad a lucha lo puede dejar KO de un sólo golpe. Un resalto para entender cuál puede ser parte no sólo de una parte del meta, sino de una oportunidad para construir un gigante de acero alrededor de esta simpática versión de la chinchilla.

La expansión trae lo siguiente: