Megaevolución-Equilibrio Perfecto, un homenaje a Zygarde y a Ciudad Luminalia

Juan Pérez 13 MAR 2026 - 12:01h.

Lo nuevo de JCC Pokémon mantiene la narrativa de las megas con cartas de mucho nivel

Pokémon Héroes Ascendentes, un trono para ensalzar las megas de Dragonite y Gengar

Compartir







La narrativa de las megas sigue vigente con el esplendor de Mega-Zygarde EX en Megaevolución Equilibrio Perfecto, lo nuevo de JCC Pokémon con una bandera al alza para pintar una nueva Élite Trainer Box bajo el manto de Ciudad Luminalia, y con esa extensión hay un mapa repleto de posibilidades. Con 88 cartas y sus respectivas variantes especiales hay demasiados focos para saber dónde enfocar el placer culpable de perderse entre la búsqueda ideal: Nanci, Mega Starmie, Meowth o el legendario proveniente de Pokémon X & Y.

Con Leyendas Z-A tan presente el guiño entre las megaevoluciones y cartas como Ciudad Luminalia es fácil imaginarse en Kalos con sólo echarle un vistazo a las cartas, a sus trasfondos y al set en sí. En este caso tenemos la suerte de analizar la Élite Trainer Box y dos packs de Combina y Combate gracias a The Pokémon Company para probar cartas, analizar combos y sentir esa misma sensación que la del último juego convertido a Action RPG, y funciona a la perfección.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Pocket: los 3 mazos más poderosos de Bellibolt EX

Con el mismo referente de Zygarde y ese reconocido color verde de las pequeñas criaturas que colorean al pokémon legendario, es fácil volcar la caja en la estantería para darle un toque reconocible. Y desde ahí, a todos los detalles de la ETB porque desde la guía de jugadores a las fundas o el dado principal, todo lo baña ese tono que sin duda deja una de las mejores monedas de la última época con esa pequeña serpiente celular que da forma a las versiones mayores de Zygarde. Ese primer impacto es total, pero en el gameplay tiene su ampliación.

El meta de Megaevolución Equilibrio Perfecto

JCC Pokémon apuesta en Equilibrio Perfecto en desarrollar nuevos arquetipos como algunas de las versiones del tipo planta, y sólo hay que observar lo interesante que es la línea evolutiva hasta llegar a Decidueye o el propio Vivillon, sobre todo por el apoyo a ambos con cartas como Bosque Vitalidad para reforzar el rol exclusivo de un Caramelo Raro particular. Aún así el brillo llega desde otro lugar porque hay tres cartas especialmente poderosas en teoría y tras trastocar algo con alguna de ellas: Mega Starmie EX, Meowth y Apoyo de Nanci.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Viento y Pokémon Oleaje, la 10ª GEN oficial para 2027

Mega Starmie EX es la versión definitiva para adentrarse en el meta actual en una ecuación donde dominan Dragapult y Grimmsnarl, es un híbrido con más vida y algo menos de daño, pero es más funcional. La carta funciona por sus stats y sobre todo por su primer ataque, porque por sólo una energía su 'Golpe Propulsión' hace 120 de daño y 50 a un rival de la banca, y puede ser un semitanque que aguante mucho en partida, que ataca rápido y además cuesta borrarlo del mapa.

La segunda opción es Meowth y es complementaria con este mazo como con todos los del meta. Un incoloro que sólo necesita aparecer desde la banca para ejecutar su habilidad y obtener de manera gratuita una carta partidario para tu mano es todo lo que está bien en JCC Pokémon. Va a estar muy roto, entrará en múltiples mazos porque no necesita nada para combar más que a sí mismo y buenas cartas partidario, y además llega con un diseño muy comiquero en su versión Rara Ilustración Especial. El caso de apoyo de Nanci busca un reset rápido para momentos complicados, es sobre todo un sostén para tirar de dos energías de la pila de descarte para un pokémon de fase 2, por lo que marca una estrategia desde el planteamiento para buscar el giro en el mid-late.

PUEDE INTERESARTE Pokémon Viento y Oleaje: el exagerado favoritismo de Pombon entre los iniciales

El impacto de las energías específicas

La renovación del meta de las energías es una vía por descubrir con la llegada de tres versiones especiales de planta, lucha y psíquica (creciente, rocosa y telepática). Es mucho más que un beneficio único porque llevan incluidas un cambio de estrategia para el mazo sólo para los tipos exclusivos, ventajas únicas para toda la partida que suponen un gamechanging. Ese pokémon de planta que antes caía de un sólo ataque, ahora aguanta más por un extra de 20 puntos de vida que cambia por completo la estrategia del rival.

A priori la telepática parece la más poderosa desde los primeros conceptos de deckbuilders gracias a la aceleración de la banca, fundamental sobre todo en early-mid durante las partidas. No sólo ahorra cartas como Nivel Vall o Nido Ball para mover rápido el mazo, sino que además permite agilizar la construcción del mismo con más posibilidades.

En lo visual hay cartas maravillosas como el Lapras EX, Rowlet, la Ilustración rara de Lilette, Apoyo de Nanci en todas sus versiones, Mega Starmie EX o el Bosque Vitalidad, pero la que más me sorprende es Refuerzo Prodigioso. Quizás no sea de las búsquedas más altas, pero me sorprende la capacidad de hacer una alternativa a las energías no sólo con un extra de poder, sino con una versión visual tan llamativa dentro de su simpleza. El uso de colores la hace muy llamativa. Un mural completo para disfrutar de la caja y del set de múltiples formas hasta encontrar esa apertura definitiva al colocar una carta en la estantería o en un mazo para jugar.