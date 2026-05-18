LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro, cómo conseguir 'gratis' las 5 skins

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 17:51h.

Desde la vinculación de cuentas a los productos LEGO

Sega anuncia el lanzamiento de una Mega Drive de piezas de Lego

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La puesta en escena de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro desde el nuevo mundo abierto planteado para el 22 de mayo guarda múltiples ases bajo la manga desde el plus de la personalización. Entre los personajes jugables, las activaciones y los secretos del gameplay hay un puente perfecto para llenar de versiones a Batman con las cinco skins alternativas para llenar de trajes la partida con distintos códigos gratuitos o mediante productos que están alineados a la saga.

La primera conexión de lo nuevo de Batman es indudablemente la pausa para entender cómo de grande puede ser el universo planteado de lanzamiento para Xbox Series, PS5 y Steam a la espera de la fecha oficial para Switch 2 a lo largo de 2026. La exploración de una Gotham muy ambiciosa junto con la conexión directa con villanos y múltiples compañeros de viaje, así como el cooperativo local, el juego propone un salto ilusionante desde el primer minuto para ampliar las opciones de lanzamiento.

La primera invitación antes de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro es el conocimiento de convertir a Batman en un monigote de diferentes versiones como sucede con múltiples juegos nacidos de los personajes de cómics. Por eso los homenajes forman parte de esa activación que en este caso tiene que ver con deudas gratuitas, plataformas y códigos externos para empezar la aventura de la mejor forma posible.

Golden Age

Para conseguir esta primea versión de Batman originaria de 1939 sólo hay que vincular la cuenta de Warner Bros. Games a la plataforma en la que se vaya a jugar, ya sea a PlayStation, Xbox o Steam.

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Dark Knight of Steel y Black Lantern

La armadura brillante del Caballero Oscuro no incluye la espada original de este personaje de las series limitadas de 2021 a 2023, una de las historias más sonadas de Batman. Para llegar a este traje hay que repetir la acción anterior pero con la cuenta de HBO, por lo que la suscripción a la plataforma de Warner es necesaria para ampliar el armario. En este caso hay que hacer algo más, porque también hay que vincular la cuenta de HBO con la de Warner Bros. Games.

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El caso es similar a la tercera skin, la de Black Lantern, que también llegará de manera gratuita al enlazar la cuenta de Warner Bros. con HBO Max y posteriormente la consola. En este caso es una versión que proviene de un evento crossover de 2009-10.

The Dark Knight Return, la edición de la reserva

Los jugadores que en su día hicieron la reserva del juego estará disponible tal y como se dijo en su momento la skin de The Dark Knight Return, de hecho no hay confirmación de si hay opción de conseguirla en otro momento. En ese caso los usuarios recibirán un código con la compra para introducirlo posteriormente desde el menú inicial del juego.

Golden Knight

La versión más lujosa de Batman es el traje dorado que acompaña a una de las compras más curiosas para complementar el juego, porque todo pasa por volar al universo de LEGO. Al comprar el set de 678 piezas de Batman con el logo gigantesco del murciélago, puedes obtener la skin gracias a que hay un código QR en las instrucciones para llegar a reclamar esta versión del personaje en el juego. De hecho en el set está el pequeño Batman dorado como pequeño complemento.