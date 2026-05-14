METRO 2033 y METRO: Last Light Complete Edition regresan a GOG por menos de 3 euros

Gustavo Maeso 14 MAY 2026 - 15:56h.

Las versiones originales de la saga vuelven a estar disponibles por tiempo indefinido en la plataforma digital con mejoras para PC modernos

Xbox confirma Metro 2039 y anuncia evento para mostrarlo esta misma semana

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La saga METRO vuelve a mirar a sus orígenes. Tras el reciente anuncio de METRO 2039, 4A Games ha confirmado el regreso de las versiones originales de METRO 2033 y METRO: Last Light Complete Edition a PC a través de GOG, una noticia que muchos seguidores llevaban años esperando. Ambos títulos ya están disponibles de forma permanente en la plataforma digital por un precio reducido de 2,99 euros cada uno, recuperando así dos de las experiencias más influyentes del shooter narrativo postapocalíptico.

Coincidiendo con el aniversario del lanzamiento original de METRO: Last Light y el impulso mediático generado por la presentación de METRO 2039, el estudio ha querido reivindicar las raíces de una franquicia que ha marcado a toda una generación de jugadores. Y lo hace además bajo el programa de preservación de videojuegos de GOG, una iniciativa centrada en garantizar que clásicos del videojuego sigan funcionando correctamente en hardware moderno sin depender de configuraciones complejas.

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Un regreso muy esperado

Desde hace años, gran parte de la comunidad de METRO reclamaba la posibilidad de acceder de nuevo a las versiones originales de 2010 y 2013. Aunque las ediciones Redux continúan disponibles y siguen siendo la puerta de entrada habitual para nuevos jugadores, muchos aficionados defendían el carácter único de las entregas originales, especialmente por su atmósfera más áspera, su iluminación y determinadas diferencias jugables respecto a las remasterizaciones.

Ahora, gracias a la colaboración entre 4A Games y GOG, esas versiones regresan optimizadas para sistemas actuales. Según ha explicado el estudio, los juegos incluyen mejoras específicas para garantizar una experiencia estable y cómoda en equipos modernos, manteniendo intacta la esencia que convirtió a la saga en un referente del género.

Entre las mejoras añadidas a los juegos originales destacan:

Compatibilidad completa con Windows 10 y Windows 11.

Soporte para mandos modernos, incluyendo Sony DualSense y DualShock 4, Xbox Series, Xbox One, Xbox 360, Nintendo Switch Pro Controller, Logitech F y Amazon Luna.

Compatibilidad con conexión inalámbrica y hot swap de mandos.

Aumento del número máximo de resoluciones compatibles.

Nuevo limitador de fotogramas de alta resolución.

Implementación de sincronización vertical para evitar tearing.

Ajustes predeterminados optimizados para hardware contemporáneo.

En otras palabras, no se trata simplemente de relanzar archivos antiguos, sino de adaptar cuidadosamente estos clásicos para que puedan disfrutarse en 2026 sin los habituales problemas de compatibilidad que afectan a muchos títulos de PC de hace más de una década.

El valor histórico de METRO dentro del videojuego moderno

Hablar de METRO es hablar de una de las sagas que mejor ha sabido combinar supervivencia, narrativa y ambientación opresiva. Inspirada en las novelas de Dmitry Glukhovsky, la franquicia debutó en 2010 con METRO 2033, llevando a los jugadores a un Moscú devastado por la guerra nuclear donde los supervivientes se refugian en las profundidades del metro.

La propuesta destacaba por varios elementos que hoy siguen siendo reconocibles: gestión extrema de recursos, munición escasa, exploración claustrofóbica y una narrativa profundamente inmersiva. Más adelante, METRO: Last Light amplió ese universo con un enfoque más cinematográfico y una mayor ambición técnica.

Durante años, la saga se convirtió en una especie de “joya de culto” dentro del FPS narrativo, especialmente entre quienes buscaban experiencias alejadas del enfoque puramente competitivo de otros shooters de la época. Su influencia todavía puede apreciarse en numerosos títulos centrados en la supervivencia y la narrativa ambiental.

Las versiones Redux seguirán disponibles

4A Games también ha querido aclarar que las ediciones remasterizadas, METRO 2033 Redux y METRO: Last Light Redux, seguirán disponibles tanto en PC como en consolas. Estas versiones introducían mejoras gráficas importantes, cambios jugables y unificación tecnológica bajo el motor de Last Light.

Sin embargo, el regreso de las ediciones originales permite a los jugadores elegir qué experiencia prefieren: la reinterpretación moderna de Redux o el carácter más crudo y desafiante de las versiones originales.

Ese detalle es especialmente relevante dentro del debate actual sobre preservación del videojuego. Cada vez más jugadores y estudios consideran importante conservar no solo remasters y remakes, sino también las versiones originales tal y como fueron concebidas en su lanzamiento inicial.

METRO 2039 y el contexto real detrás del desarrollo

Uno de los aspectos más impactantes del comunicado de 4A Games llega al hablar del futuro de la saga. El estudio ha confirmado que METRO 2039 continúa desarrollándose entre Ucrania y Malta mientras la invasión rusa sobre territorio ucraniano sigue afectando al país y a parte del equipo de desarrollo.

La situación no es nueva para el estudio. Desde el comienzo del conflicto, 4A Games ha mostrado públicamente su apoyo a Ucrania y a los miembros del equipo afectados por la guerra. La franquicia METRO, centrada precisamente en supervivencia, miedo y devastación bélica, adquiere así una resonancia especialmente dura y simbólica en el contexto actual.

El estudio también anima a quienes quieran colaborar a apoyar iniciativas oficiales de ayuda humanitaria y recaudación de fondos para Ucrania.

Los dos títulos ya pueden adquirirse desde la tienda oficial de GOG.