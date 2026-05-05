Sega anuncia el lanzamiento de una Mega Drive de piezas de Lego

Gustavo Maeso 05 MAY 2026 - 17:18h.

SEGA y LEGO Group presentan la nueva consola LEGO SEGA Mega Drive

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Ya teníamos la LEGO Super Nintendo y ahora podremos hacer hueco en la estantería para otra consola clásica de piezas de construcción, la 'nueva' LEGO SEGA Mega Drive. La nostalgia y la creatividad vuelven a encontrarse en una colaboración que promete conquistar a los jugadores coleccionistas y nostálgicos. LEGO Group y SEGA han presentado oficialmente la nueva consola construible LEGO SEGA Mega Drive (40926), un set que reinterpreta uno de los dispositivos más icónicos de la historia del videojuego en formato de construcción. Con este lanzamiento, ambas compañías apuestan por una experiencia que mezcla coleccionismo, diseño y pasión por el gaming clásico.

Inspirada en la consola original de SEGA, la mítica Mega Drive, conocida como Genesis en algunos mercados, se convierte aquí en un objeto construíble.

El nuevo set destaca por su cuidado nivel de detalle. LEGO ha conseguido replicar las formas, curvas e identidad visual de la consola original con una fidelidad sorprendente, teniendo en cuenta el reto que supone trasladar un diseño tan icónico al lenguaje de los bloques. Según explica Patrik, diseñador de LEGO Group, recrear cada elemento fue “un reto muy entretenido”, especialmente por la complejidad de las formas originales.

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El set permite elegir entre la versión SEGA Mega Drive o SEGA Genesis, gracias a sus pegatinas decorativas, lo que añade un componente personalizable que encantará a los fans más puristas.

Más que una maqueta: una experiencia interactiva

Uno de los aspectos más atractivos del producto es su enfoque en la experiencia de construcción. El kit incluye 479 piezas y está recomendado para mayores de 12 años, lo que lo convierte en una propuesta accesible pero suficientemente desafiante para mantener el interés.

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Entre sus elementos más destacados encontramos:

Dos mandos separables , diseñados con gran detalle

, diseñados con gran detalle Un cartucho extraíble , que refuerza la autenticidad del conjunto

, que refuerza la autenticidad del conjunto Opciones de personalización, que permiten adaptar el modelo según la región

El resultado es una pieza compacta —de apenas 4 cm de alto, 16 cm de ancho y 12 cm de largo— pero cargada de simbolismo. Incluso los mandos, con sus dimensiones reducidas, aportan un toque realista que eleva la experiencia.

El valor emocional de una consola histórica

Desde SEGA destacan el fuerte componente emocional de este lanzamiento. Álex Gómez, vicepresidente de licencias y asociaciones de SEGA of America, subraya que la Mega Drive “ocupa un lugar especial en el corazón de los jugadores” y representa una etapa clave en la evolución del videojuego.

Y no es para menos. Lanzada a finales de los años 80, la consola marcó una generación con títulos legendarios y una estética que hoy sigue siendo referencia. Este nuevo set de LEGO no solo recupera ese legado, sino que lo transforma en una experiencia activa, donde el usuario se convierte en parte del proceso creativo.

Este lanzamiento forma parte de una alianza consolidada entre LEGO y SEGA, que ya ha dado lugar a productos muy bien recibidos por el público. Entre ellos destacan la línea LEGO Sonic the Hedgehog y el popular set LEGO Ideas Sonic the Hedgehog – Green Hill Zone, ambos centrados en uno de los personajes más emblemáticos de la compañía japonesa.

Precio y disponibilidad

El set LEGO SEGA Mega Drive (40926) estará disponible a partir del 1 de junio de 2026 por un precio de 39,99 euros, posicionándose como una opción asequible dentro del catálogo de productos licenciados. Se podrá adquirir tanto en la tienda online oficial como en puntos de venta físicos de LEGO.

Este precio competitivo, unido al valor nostálgico y la calidad del diseño, podría convertirlo en uno de los productos más populares del verano para coleccionistas y fans del retro.

Un objeto de culto para muchos. Nosotros no podemos evitar sentir que estamos ante una pequeña joya que celebra la historia del videojuego desde una perspectiva fresca, tangible y sorprendentemente emocional.