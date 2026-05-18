Los horarios de lanzamiento de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro

Juan Pérez 18 MAY 2026 - 16:02h.

Los jugadores con la edición deluxe pueden empezar a jugar esta noche del 18 de mayo

Saros, un portento técnico que derrocha profundidad

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La relevancia de LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro después de conocer el primer vínculo con las notas de Metacritic impulsa el juego como uno de los títulos del año con lo que eso supone. El empuje para rozar los 90 de media es un valedor perfecto no sólo para los compradores, sino para los seguidores más fieles que parten de la edición deluxe para jugar tres días antes que nadie con los horarios confirmados de salida.

La vorágine de lanzamientos top en 2026 empieza a tomarle la medida a los lujos del año anterior con juegos tan sonados como LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro bajo el manto de Warner Bros Games. Con el gancho de la edición potenciada para atrapar antes de tiempo a jugadores con recompensas ampliadas y un avance de 72 horas con respecto al resto de los mortales, el juego empieza su trayecto con dos fechas marcadas: el 19 y el 22 de junio.

La creación del Gotham más ambicioso en la historia de los videojuegos presenta una candidatura firme a atrapar a algo más que a los fans de LEGO para la nueva historia de Bruce Wayne. Con el patrón habitual para llegar tanto a Xbox y PlayStation como a Steam unas horas después, Warner distribuye todos los detalles de cómo encaja su juego en pleno mes de mayo a las puertas de los grandes eventos veraniegos.

Los horarios con doble fecha del lanzamiento de LEGO Batman

El horario unificado en todo el mundo para jugar por primera vez a LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro pasa por el aval nocturno de las consolas tras la actualización nocturna. A las 00.00h. en todas las regiones del mundo a excepción de Norteamérica, el nuevo juego de TT Games y Traveler's Tales llega de manera digital a sus jugadores tanto en PlayStation como en Xbox.

En la versión Deluxe los jugadores lo van a recibir en consola la madrugada del 18 al 19 de mayo, pero el resto de los usuarios deben esperar al día de salida en la madrugada del 21 al 22 de mayo. Los jugadores de Steam deben esperar algo más, porque los servidores pasan lista ese mismo día de lanzamiento pero por la tarde, estos son los horarios exactos.

PS5: 00.00h. (en la medianoche del miércoles 21 al jueves 22 de mayo)

Xbox Series: 00.00h. (en la medianoche del miércoles 21 al jueves 22 de mayo)

Steam: el 22 de mayo a las 19.00h.

Nintendo Switch 2: confirmado para algún momento de 2026

Aún así no es el único vínculo con la comunidad porque desde LEGO Batman: El Legado del Caballero Oscuro se han confirmado drops especiales e insignias especiales en Twitch así como eventos especiales. De hecho en Nueva York y Londres hay quedadas especializadas en tiendas LEGO como parte de un plan mayor no sólo para probar la demo, sino para expandir el horizonte del juego. Ahora falta ver cuál es la proyección del mismo en un escenario donde también aparece James Bond con First Light.