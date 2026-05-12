Juan Pérez 12 MAY 2026 - 10:21h.

El primer temario de FromSoftware, a priori con mucho pendiente para este verano

Elden Ring anuncia su fecha de estreno en cines y confirma su reparto

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El ruido alrededor de FromSoftware en los últimos días debe generar un pitido gigantesco a Miyazaki por todas las elucubraciones alrededor de la compañía, pero hasta ahora todo parecía ajeno a Elden Ring Tarnished Edition. La sonada edición para Nintendo Switch 2 lleva meses envuelta en el debate por la ausencia de fechas para 2026 a pesar de demostrar una jugabilidad en múltiples eventos, pero ahora se desvela un día para el mes de julio según una tienda canadiense.

El envoltorio de FromSoftware es perfecto para acumular hype de cara a los eventos cercanos al 'No E3' e incluso para alguno más capaz de adelantarse a todos ellos en el mes de mayo. Tras el rumor en 4chan de un juego de mundo abierto con piratas y batallas navales, las repetidas esperanzas por tener la secuela de Bloodborne y la cuenta atrás para conocer algo más de The Duskbloods, la noticia pasa por Las Tierras Intermedias.

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La web de PnP Games, una empresa canadiense de venta de videojuegos, ha deslizado el 10 de julio como la fecha de lanzamiento del juego. No es una empresa cualquiera, lleva más de 20 años dedicada al sector con partners de todo tipo, por lo que es cuanto menos extraño introducir una fecha así al azar. Y lo más normal es la ejecución de un error, pero lo cierto es que cuadra a la perfección con la hoja de ruta de la Nintendo Switch 2.

La rumorología alrededor de un Nintendo Direct: Partner Showcase para esta semana o la próxima, antes de cualquier forma del mes de junio, empuja a pensar que la fecha de Elden Ring Tarnished Edition puede ser real. Puede ser casualidad, pero en las últimas horas varios insiders han deslizado la cercanía con el evento de Nintendo de cara a las third parties, y curiosamente Elden Ring se une a la lista de juegos clasificados desde hace años para sacar músculo de cara al 2026 de la Switch 2.

De ser cierto la gran pregunta es si Nintendo va a gastar todas las balas de FromSoftware en un Partner Showcase, porque The Duskbloods todavía necesita fecha de lanzamiento. Si ahora hay un Partner en el mes de mayo, lo normal es ejecutar en junio un Nintendo Direct para soltar el resto de juegos, pero no es descartable tener el exclusivo de FromSoftware en cualquiera de los dos a sabiendas de su importancia.

Lo que está claro es que Nintendo tiene una cola gigantesca de juegos preparados para una activación urgente, y si de verdad llega Elden Ring en julio, uno o dos meses son más que suficientes para acumular hype. Además, encaja a la perfección en el calendario de juegos de Nintendo Switch 2 planteado para los dos próximos meses

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Indiana Jones y el Gran Círculo (12 de mayo)

Yoshi and the Misterious Book (21 de mayo)

LEGO Batman (22 de mayo)

Mina the Hollower (29 de mayo)

Final Fantasy VII: Rebirth (3 de junio)

The Adventures of Elliot (18 de junio)

Star Fox (25 de junio)

Rhythm Heaven Groove (2 de julio)

Elden Ring: Tarnished Edition (¿10 de julio?)

Splatoon Raiders (23 de julio)

El 2026 de FromSoftware puede ser idílico no sólo por la preparación de la película de Elden Ring, el port a Switch 2 o The Duskbloods, sino por el rumor de ese juego de piratas de mundo abierto. Si hay anuncio lo normal es buscar otra plataforma, ya sea Xbox, PlayStation o el Summer Game Fest, tres opciones para desbloquear un nuevo horizonte con un estilo totalmente nuevo para Miyazaki.