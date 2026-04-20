Gustavo Maeso 20 ABR 2026 - 15:34h.

Alex Garland dirige la esperada película basada en el exitoso videojuego de FromSoftware que comienza rodaje este 026

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La esperada adaptación cinematográfica de Elden Ring ya es una realidad palpable. Hoy hemos conocido, a través de un anuncio oficial, que Bandai Namco Entertainment y A24 unirán fuerzas para llevar a la gran pantalla uno de los universos más fascinantes del videojuego contemporáneo y cuyo estreno será el 3 de marzo de 2028. La película estará escrita y dirigida por Alex Garland, cineasta reconocido por su sensibilidad visual y narrativa en títulos como Ex Machina o Annihilation.

La película, cuya pre-producción ya está en marcha y cuyo rodaje se espera que se inicie en los próximos meses, será rodada específicamente para formato IMAX, lo que anticipa una experiencia visual inmersiva que busca estar a la altura del ambicioso universo del videojuego.

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Un salto del videojuego al cine con ADN épico

Cuando pensamos en Elden Ring, hablamos de mucho más que un videojuego: nos referimos a un fenómeno cultural dentro del RPG de acción. Creado bajo la dirección de Hidetaka Miyazaki y con una mitología desarrollada por George R. R. Martin, el título ha vendido ya más de 30 millones de copias desde su lanzamiento en 2022.

Nos encontramos ante un universo de fantasía oscura profundamente complejo, donde la exploración, la narrativa fragmentada y la dificultad son pilares fundamentales. Adaptar esta experiencia al cine no es tarea sencilla, pero la elección de Garland parece indicar que se apostará por una aproximación artística y atmosférica, más que puramente comercial.

El anuncio también ha servido de confirmación de un reparto amplio y diverso. Entre los nombres destacados encontramos a:

Kit Connor (Warfare, Heartstopper)

Ben Whishaw (Skyfall, Paddington)

Cailee Spaeny (Alien: Romulus, Civil War)

Tom Burke (Furiosa: A Mad Max Saga, Black Bag)

Havana Rose Liu (Bottoms)

Sonoya Mizuno (Ex Machina)

Jonathan Pryce (Los dos papas)

Ruby Cruz (Willow, Bottoms)

Nick Offerman (The Last of Us)

John Hodgkinson

Jefferson Hall

Emma Laird

Peter Serafinowicz

Un elenco que mezcla juventud, experiencia y perfiles muy distintos. Aunque aún no se han revelado los personajes que interpretará cada actor, intuimos que la narrativa podría optar por múltiples líneas argumentales, algo coherente con la estructura del videojuego.

Producción en marcha: un rodaje que arranca en 2026

La producción ha comenzado esta misma primavera con la construcción de escenarios y ya se han filtrado algunas imágenes de los mismos, situados en medio de la campiña británica. Aquí es donde entra en juego la experiencia de A24, una compañía que, aunque conocida por su cine independiente, ha demostrado en los últimos años una capacidad creciente para abordar proyectos más ambiciosos sin perder identidad.

Uno de los grandes interrogantes que nos planteamos es cómo se trasladará la esencia de Elden Ring al lenguaje cinematográfico. El videojuego se caracteriza por su narrativa indirecta, donde el jugador reconstruye la historia a través del entorno y los detalles.

Garland, que ya ha explorado mundos complejos y filosóficos en su filmografía, podría apostar por una adaptación que respete esa ambigüedad y profundidad. No esperamos una historia lineal convencional, sino más bien una propuesta que invite al espectador a sumergirse y descubrir.

Habrá que esperar hasta 2028, pero el viaje, como en el propio juego, ya ha comenzado.