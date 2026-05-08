Gustavo Maeso 08 MAY 2026 - 13:51h.

El minijuego ya está disponible en PS5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, PC y GeForce NOW

Resident Evil Requiem: una pesadilla moderna por las viejas calles de Raccoon City

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Capcom ha soltado un regalo inesperado a los jugadores de Resident Evil Requiem. Desde hoy, 8 de mayo de 2026, se puede descargar «LEON MUST DIE FOREVER», un nuevo minijuego gratuito que añade una dosis extra de adrenalina al título más reciente de la saga. El modo está ya disponible en PlayStation 5, Nintendo Switch 2, Xbox Series X|S, Steam, Epic Games Store y GeForce NOW.

La propuesta llega como contenido adicional desbloqueable tras completar la historia principal. «LEON MUST DIE FOREVER» reutiliza zonas del juego base, introduce variantes de enemigos más poderosas y plantea una carrera contrarreloj hasta el jefe final. En otras palabras, Capcom nos invita a volver a Raccoon City, pero esta vez con el cuchillo entre los dientes.

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Leon vuelve al centro de la acción

El gran protagonista de este nuevo modo es Leon S. Kennedy, uno de los personajes más queridos de Resident Evil. Aquí no venimos a explorar con calma ni a ahorrar munición con paciencia quirúrgica: venimos a sobrevivir a oleadas, tomar decisiones rápidas y aprovechar cada ventaja disponible.

Cada partida cambia el orden y la progresión de las zonas, así como las habilidades potenciadoras que Leon puede desbloquear. Al derrotar enemigos, llenamos un indicador de mejora que permite activar ventajas exclusivas de este modo, pensadas para reforzar el combate y añadir variedad a cada intento.

Además, «LEON MUST DIE FOREVER» incluye cinco rangos de dificultad progresiva, enemigos más agresivos y un componente de rejugabilidad muy marcado. Diversos medios apuntan también a que el modo recuerda al espíritu de “Ethan Must Die”, el desafío adicional de Resident Evil 7, por su enfoque extremo y su estructura de partidas intensas. (Diario AS)

Más actualización: correcciones, DualSense y merchandising

El estreno del minijuego llega acompañado de varias novedades. Capcom ha aplicado correcciones de errores en todas las plataformas, y la versión de PC suma compatibilidad con funciones del mando inalámbrico DualSense, incluyendo gatillos adaptativos, respuesta háptica y sensor de movimiento.

También se ha lanzado nuevo merchandising oficial de «LEON MUST DIE FOREVER», con camisetas, prendas de manga larga, sudaderas y hoodies disponibles en Amazon. Y el calendario fan no se queda ahí: las primeras figuras amiibo de Resident Evil llegarán el 30 de julio con Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy como protagonistas.

Resident Evil Requiem ha superado ya los 6 millones de copias vendidas desde su lanzamiento, según la información facilitada por Capcom, y se consolida como una de las entregas más potentes de la franquicia. La aventura devuelve a los jugadores a Raccoon City para enfrentar a Grace Ashcroft y Leon S. Kennedy con su pasado y con las consecuencias del Incidente de Raccoon City.