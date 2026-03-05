Juan Pérez 05 MAR 2026 - 13:35h.

Un anagrama con guiño al posible remake de Clair y Chris Redfield

La cronología de Leon Kennedy, el secreto de Resident Evil: Requiem

Los más de cinco millones de jugadores de Resident Evil: Requiem bucean en el lore del último éxito de Capcom hasta descubrir misterios ocultos no sólo en puzles, sino también en los escenarios del juego. Un paseo por la clínica de Rhodes Hill puede dejar algo más que un guiño a otro título de la franquicia, más aún después de descubrir que los insiders han colocado Code Veronica como la próxima gran sorpresa de la saga para 2027.

La excelencia de Resident Evil: Requiem como uno de los juegos más valorados en Metacritic de la historia por parte de los fans no es una casualidad, como tampoco las cifras de ventas. El survival horror ha conseguido algo inaudito hasta la fecha no sólo por conectar con los jugadores sino por la forma de encarar el éxito con dos personajes tan contrapuestos en gameplay, presencia y puesta en escena. Y a partir de ahí, todos los guiños son parte de un cúmulo de teorías que hablan del futuro.

El más sintomático sin lugar a dudas está en una mesita con licores en Rodhes Hill y lo ha encontrado la creadora de contenido The Sphere Hunter al descubrir una mesa repleta de licor con un mensaje oculto. El anagrama en este caso está detrás de la botella de 'Avernico', una conversión de la palabra Veronica que sin lugar a dudas es un homenaje a Code Veronica, uno de los títulos más reclamados por los fans de cara a un futuro remake.

Sorprendentemente esta misma semana los rumores nacidos de DuskGolem, el insider más reputado en el entorno de Capcom, hablan de un posible anuncio en este mismo 2026 sobre el remake de Code Veronica de cara a un lanzamiento en 2027. Si está en lo cierto la simple idea de colocar un detalle dentro de Resident Evil: Requiem para darle voz a uno de los juegos más sonados de la saga, es genial, pero si además esa persona sabía de la preparación del nuevo juego ya es de genio.

Primero porque el afán de la comunidad con Code Veronica, denominado el verdadero Resident Evil 3 por muchos detractores del título, es total a sabiendas de que es una de las mejores historias todavía sin moldear. No sólo por lo que ofrece la experiencia en sí sino por todas las posibilidades para ampliar el lore de los secundarios más allá de las expansiones de la Mansión Spencer.

La rutina de lanzamientos anuales de Resident Evil está en el punto más algo de la saga después del triunfo de Requiem por lo que significan las cifras de los cinco millones de cifras sólo en cinco días. El trayecto con el impulso de las reviews de prensa así como el de la comunidad es la mejor respuesta posible para replantear remakes sobre juegos olvidados o incluso los retocados con el paso del tiempo, por lo que los próximos 5-7 años con más títulos están asegurados. Y todo sin dejar atrás la etapa dorada de Capcom con Monster Hunter Stories 3 y Pragmata a la vuelta de la esquina.