Juan Pérez 04 MAR 2026 - 09:13h.

Los hermanos Redfield serían los próximos en tomar el protagonismo

La cronología de Leon Kennedy, el secreto de Resident Evil: Requiem

Las reuniones de Capcom en las últimas horas deben ser algo similar al paraíso gamer después de la excelencia de Resident Evil: Requiem, un refuerzo aún mayor para la compañía de cara al futuro. Las buenas noticias en general de la recreación de la saga sumado a las nuevas entregas impulsan a seguir con la misma estrategia según el insider DuskGolem, que ahora adelanta tres nuevos títulos con estimaciones muy diferentes: Resident Evil 1, 2 y Code Veronica.

En pleno anuncio del Capcom Spotlight con más información para Pragmata y Monster Hunter Stories 3, el referente en cuanto a leaks de la compañía levanta la voz para dar buenas noticias a la comunidad. Con múltiples aciertos y algunos errores, DuskGolem es el nombre subrayado para mantener las expectativas sobre el futuro de la saga, y ahora deja un titular muy completo sobre estos tres juegos, dos de ellos incluso en fase de producción.

El anuncio más impactante es el de Resident Evil: Code Veronica, la petición más repetida por los fans que ahora parece tener respuesta porque según el insider está planteado para el futuro junto a los Remakes de Zero. Habla de una conexión con la mansión de Resident Evil 1 como una manera de enganchar para conectar historias, de hecho desvela que el juego está preparado para (anunciarse) este año y llegar el año que viene a todas las plataformas.

Ese puede ser el punto inicial para entender la cronología de Capcom a partir de ahora, aunque en realidad Code Veronica es el que históricamente se ha reconocido por los fans como el verdadero Resident Evil 3, tiene sentido sacarlo antes que los primeros remakes. Y la respuesta es tan sencilla como que es uno de los grandes olvidados después de un listado completo de juegos recuperados para llevarlos al primer plano con las posibilidades de hoy día.

Aún así el verdadero impacto de la filtración está en la recuperación de Resident Evil 1 para crear una versión totalmente nueva del primer juego y así recrear la Mansión Spencer después de dejar alguna pincelada en Code Veronica. Y lejos del remaster, la idea es recrear el juego con los controles modernos, con la cámara al hombro y la evolución natural de la trama.

En palabras de Dusk Golem explica que estos proyectos, la recreación del RE1 y 2 están planteados para dentro de 4-7 años, pero que el primero de ellos ya está en fase de producción por todo lo que conlleva.

Esto no sólo reimagina al equipo S.T.A.R.S. al completo con Chris Redfield, Jill Valentine, Albert Wesker, Barry Burton y Rebecca Chambers, sino que genera mucha más profundidad alrededor de ellos. Tanto por la nueva fórmula como por las posibilidades narrativas tanto con la historia de Lisa Trevor como por las intenciones de Wesker. Por no hablar de lo que puede significar en la mejora de los zombies quemados o los hunters.

Entre toda la paja el insider también expone la filtración el Resident Evil 0 Remake para 2028 y Resident Evil 10 para 2029 con la idea de mantener un juego por año para estar a la altura de los lanzamientos actuales.