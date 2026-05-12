Gustavo Maeso 12 MAY 2026 - 16:19h.

Más ambición narrativa, nuevas clases y sistemas mucho más profundos para el ARPG de Blizzard

Todo lo que nos espera con Diablo IV: Lord of Hatred en abril… y todo lo que ya podemos disfrutar

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Con Diablo IV Blizzard no solo se jugaba el regreso de una de sus franquicias más importantes, también tenía la complicada misión de construir un juego capaz de sostenerse durante años (como consiguió su antecesor). El lanzamiento original dejó sensaciones encontradas: una base jugable excelente, un apartado audiovisual espectacular y un combate brillante, pero también la impresión de que Sanctuario todavía necesitaba más profundidad, más variedad y un endgame realmente adictivo. Tras múltiples temporadas y la llegada de Vessel of Hatred, Lord of Hatred aparece como la expansión más importante para Diablo IV hasta la fecha, una actualización gigantesca que no solo añade contenido, sino que redefine buena parte de los sistemas principales del juego.

Y lo cierto es que pocas veces una expansión había transmitido una sensación tan clara de “nuevo comienzo” dentro de la saga. Lord of Hatred introduce dos nuevas clases (el Paladín y el Brujo), rehace los árboles de habilidades, amplía el nivel máximo, recupera elementos históricos como el Cubo Horádrico y añade nuevos sistemas de progresión, sets y actividades endgame que transforman por completo la experiencia. Pero quizá lo más importante es que Blizzard parece haber entendido finalmente qué esperan los jugadores de Diablo: libertad para experimentar con builds, una progresión constante, un farmeo más satisfactorio y una sensación permanente de querer jugar “una mazmorra más”.

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La gran pregunta, evidentemente, es si todo esto basta para justificar el regreso de quienes abandonaron Santuario hace meses. Y la respuesta corta es sí. Pero la explicación merece bastante más detalle.

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La Saga del Odio llega a su fin

Lo primero que hay que destacar es que Lord of Hatred ha decidido a elevar el peso emocional de la historia de Santuario y consigue construir una de las campañas más redondas e interesantes de la saga. La campaña gira alrededor del regreso de Mefisto y de las consecuencias directas de los acontecimientos de Vessel of Hatred. Sin entrar en spoilers importantes, la campaña nos lleva hasta Skovos, una región largamente mencionada en el lore de la franquicia y considerada el lugar de nacimiento de la humanidad dentro del universo Diablo.

Con esta ambiciosa expansión, Blizzard consigue hacer que los acontecimientos parezcan realmente importantes. Hay más dramatismo, mejores diálogos, secuencias mucho más cinematográficas y algunos momentos sorprendentemente emotivos. La expansión abraza una puesta en escena gigantesca, con cinemáticas que recuerdan constantemente por qué Blizzard sigue siendo una referencia absoluta cuando hablamos de CGI dentro de la industria.

El tono también cambia ligeramente. Santuario sigue siendo un mundo oscuro y desesperado, pero Lord of Hatred introduce un enfoque más épico y dramático. Las apariciones de personajes clásicos, los conflictos entre fuerzas celestiales e infernales y la presencia constante de Mefisto convierten esta expansión en algo mucho más cercano a una culminación narrativa que a un simple capítulo adicional. Estamos ante una de las mejores campaña que ha tenido Diablo hasta ahora, y probablemente el contenido narrativo más sólido que Blizzard ha producido para la saga desde Reaper of Souls.

Las Islas de Skovos: uno de los mejores escenarios de Diablo IV

Visualmente, Lord of Hatred también supone un salto importante. Las islas de Skovos rompen parcialmente con algunos de los paisajes más grises y decadentes del juego base para ofrecer escenarios inspirados en una especie de Mediterráneo oscuro, lleno de templos antiguos, costas melancólicas y arquitectura ceremonial. Sigue siendo Diablo, sigue habiendo horror demoníaco y masacres constantes, pero existe una identidad visual muchísimo más marcada.

La dirección artística es excelente, especialmente en las mazmorras y en los encuentros principales. Hay un esfuerzo evidente por hacer que cada gran momento tenga personalidad propia. Algunos combates contra jefes rozan directamente el espectáculo estilo 'raid de MMO' llevado al formato ARPG.

Y luego está el sonido. La banda sonora merece una mención aparte porque probablemente sea uno de los mejores trabajos musicales de toda la franquicia. Blizzard combina temas orquestales muy agresivos con piezas mucho más melancólicas y ambientales, logrando que ciertos momentos de exploración tengan un peso emocional inesperado. Todo el diseño de audio mantiene además esa brutalidad visceral tan característica de Diablo: golpes secos, magia infernal, explosiones demoníacas y un uso fantástico de las voces y los efectos del entorno.

Diablo IV vuelve a obsesionarse con las builds

Durante mucho tiempo, Diablo IV dio la sensación de querer simplificar demasiado algunos elementos clásicos de la saga. El resultado era un ARPG accesible, sí, pero también menos profundo de lo que muchos esperaban. Esta expansión corrige buena parte de eso.

El árbol de habilidades ha sido revisado de arriba abajo. Las clases originales mantienen gran parte de sus habilidades principales, pero ahora existen más ramificaciones, modificadores y posibilidades de personalización. Hay más decisiones relevantes y más espacio para experimentar sin sentir que todo el mundo termina usando exactamente la misma build meta. También hay un nuevo filtro de botín para una búsqueda de recursos más selectiva.

Además, el aumento del nivel máximo hasta 70 permite profundizar bastante más en configuraciones híbridas. Y eso cambia muchísimo el ritmo de progresión. Blizzard quiere que los jugadores vuelvan a probar cosas absurdas. Que mezclen sinergias, que rehagan personajes y que persigan builds específicas durante semanas.

Paladín y Brujo: dos nuevas clases con mucho potencial

La expansión incorpora dos clases nuevas: Paladín y Brujo. El Paladín probablemente será la opción favorita de buena parte de la comunidad clásica. Es una clase tremendamente versátil, muy resistente y diseñada para dominar contenido cooperativo gracias a sus habilidades defensivas y de apoyo. Además, recupera parte del ADN más querido del Paladín de Diablo II y del Crusader de Diablo III.

Pero la gran sorpresa es el Brujo (Warlock). La nueva clase mezcla elementos del Nigromante, el Hechicero y ciertas ideas heredadas de Warcraft. Utiliza invocaciones demoníacas, magia de fuego, maldiciones y mecánicas relacionadas con corrupción y control del campo de batalla.

Y lo mejor es que no trata de una simple variante del Nigromante. Sí comparte ciertas ideas de invocación, pero su ritmo de combate es mucho más agresivo y dinámico. Tiene herramientas para generar auténtico caos visual en pantalla y algunas builds parecen directamente diseñadas para convertir cada combate en una fiesta infernal de partículas, explosiones y demonios gigantes. El Brujo podría convertirse fácilmente en una de las clases más populares de Diablo IV.

El regreso del Cubo Horádrico

Una novedad bastante celebrada por los más veteranos ha sido el regreso del Cubo Horádrico. Permite modificar afijos, alterar propiedades de objetos y jugar con recetas de alto riesgo y alta recompensa. Potencia aún más esa sensación clásica de manipular equipo constantemente buscando la pieza perfecta.

Junto al Cubo aparece también un nuevo sistema de talismanes que otorga bonus por conjunto a la configuración, otra incorporación muy inspirada en el Diablo clásico. Esto permite añadir bonificaciones pasivas y activar sets específicos sin depender exclusivamente de armaduras concretas.

Y probablemente esta sea una de las mejores decisiones de diseño de toda la expansión. Porque los sets regresan, pero sin encadenar completamente la build a piezas cerradas. Ahora existe mucha más flexibilidad para experimentar sin sacrificar la identidad de cada clase.

Los Planes de Guerra y el endgame

Si hay una característica revolucionaria que llega con esta expansión esos son los Planes de Guerra, que se activan al terminar la campaña. Hasta ahora, gran parte del endgame consistía en saltar manualmente entre actividades distintas pero Lord of Hatred organiza todo esto en una estructura progresiva mucho más clara y satisfactoria.

Los Planes de Guerra funcionan como una especie de hoja de ruta y objetivos personalizados. Elegimos actividades concretas y el juego nos recompensa continuamente por completarlas.

Además, Blizzard ha añadido un nuevo desafío llamado Odio de Eco, un nuevo modo endgame basado en oleadas infinitas de enemigos y dificultad creciente.

Entonces… ¿merece la pena la expansión?

Sí. Especialmente para todos aquellos que pensaron que Diablo IV tenía una base fantástica pero necesitaba más profundidad, más personalidad y más contenido de peso narrativo. Lord of Hatred corrige muchos de sus principales problemas estructurales. La progresión resulta más satisfactoria, las builds son más interesantes, el endgame tiene mucha más dirección y el juego entero transmite una sensación de abundancia.

Lo más importante es que Blizzard parece haber entendido finalmente qué quiere la comunidad de Diablo: profundidad, experimentación, builds absurdas, progreso constante y esa sensación de “una mazmorra más” que termina convirtiéndose en cinco horas de juego. Y Lord of Hatred recupera precisamente eso.