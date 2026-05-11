El origen de un nuevo Nintendo Direct Partner Showcase filtrado

Juan Pérez 11 MAY 2026 - 15:21h.

El periodista Necro Felipe, habitual en los leaks de la compañía adelanta la información

Nintendo Switch 2 sube de precio, un intervalo diferente según la región

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El respaldo de la Nintendo Switch 2 en los próximos meses tiene demasiados ganchos para confiar en el presente de la consola, no sólo por los anuncios sino por los adelantos indirectos del mercado. Las páginas de clasificación de todo el mundo llevan varias semanas implicadas en el descubrimiento de múltiples títulos para la nueva híbrida, y ese descaro tiene una confirmación por parte de los leakers con forma de Partner Direct para las próximas horas.

El movimiento de Nintendo para tomar partido antes de la tormenta de eventos enclavados en el 'No E3' tiene espacio según las filtraciones dentro de poco tiempo. El aval Tanto de Necro Felipe como posteriormente de Nash Weedle, dos de los representantes más fidedignos a pesar de estar lejos del nivel de Natethehate, dejan entrever un escenario complementario a la actual presentación de Star Fox.

La previsión del evento de junio no parece ser la primera jugada de Nintendo, porque todos los caminos apuntan a un Nintendo Direct: Partner Showcase con muchos títulos pendientes. Y la lista de títulos es gigantesca, no sólo por la previsión de títulos de manera oficial sino por el listado que está por confirmar y cuadra a la perfección con un pequeño Direct externo con guiños a múltiples compañías.

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En esa lista por descubrir están títulos gigantescos como Fire Emblem Fortune's Weave, que puede confirmarse en un Partner pero lo lógico es imaginarlo más adelante en el mes de junio en un Direct global por la importancia del título. De hecho no sería raro imaginarlo como el inicio del estreno para dejar un anuncio mayor para el cierre como puede ser el sonado remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time, aún más real tras el descubrimiento de Star Fox tal y como anunció Natethehate.

La posible lista para un Partner Showcase

Todos estos son los diferentes videojuegos, la mayoría no anunciados, que se han clasificado para la Nintendo Switch 2 en las últimas semanas.

Guardians of the Galaxy

Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition

Diablo 4 Lord of Hatred

Starfield

Sonic Frontier Definitive Edition

Tales of Eternia Remastered

Unbeateable

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Más allá de esta lista de juegos clasificados, la lista es mucho más grande por la previsión de los juegos que están planteados para llegar a Nintendo Switch 2 en algún punto de 2026. Por eso el valor de los mismos pesa en un partner Showcase, aunque posteriormente varios viajen al Nintendo Direct por el peso del juego. El DLC de Silksong, The Duskbloods, Elden Ring o el propio Mewgenics son sólo algunos de esos juegos con un contador activo en la comunidad.

The Duskbloods

Witchbrook

Elden Ring

Crimson Desert

Stellar Blade

Mewgenics

Silksong: Sea of Sorrow

Hytale

Human Flat 2

The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered

El calendario restante de Switch 2 hasta julio

Este mismo martes llega el último juego de Indiana Jones a Switch 2, pero la previsión de este mes y de junio es aún mayor, no sólo por la llegada del nuevo LEGO Batman, sino por grandes títulos. La acción y aventura de Mina the Hollower y The Adventures of Elliot chocan con Final Fantasy VII: Rebirth como algunos de los grandes invitados veraniegos en la consola de Nintendo.