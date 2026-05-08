Nintendo Switch 2 sube de precio, un intervalo diferente según la región

Juan Pérez 08 MAY 2026 - 09:42h.

En Europa la subida deja la consola en 499,99 euros

Ocarina of Time toma forma tras el anuncio del remake de Star Fox para Switch 2

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El escaparate de la Nintendo Switch 2 cambia considerablemente con el rumoreado aumento de precio recién anunciado por la compañía japonesa. El último informe de Nintendo desglosa las ventas actuales de la consola así como de sus juegos más sonados, pero también desvela una subida de 30 euros del precio completo en Europa hasta ascender a un montante total de 499,99 para el modelo base mientras que en otras regiones subirá aún más.

La reciente caída en bolsa de la compañía por la supuesta presión de los inversores para aumentar el precio de la consola debido al encarecimiento de piezas en el mercado surte efecto. El anuncio de Nintendo es efectivo con el nuevo precio el próximo 1 de septiembre de 2026 por lo que es una oportunidad única para entrar de lleno en la nueva híbrida y al mismo tiempo elevar una queja por la situación actual, porque Sony ha hecho lo propio hace poco con la PS5 en una situación compleja para la industria, y sobre todo para los jugadores.

En el caso de Estados Unidos la situación es más compleja porque el aumento es de 50 dólares en total, mientras que en Japón también aumentará el precio así como en Japón. De hecho en el país asiático también suben de precios la Switch OLED, la versión normal y la Switch Lite desde este 25 de mayo. La explicación oficial pasa por los cambios en las condiciones del mercado, un ajuste mencionado por Nintendo que se ajusta al contexto económico global del que se ha hecho econ también Sony o Valve con el retraso y las dudas con la Steam Machine, todavía pendiente de salir.

En cuanto a las ventas la buena noticia para la compañía es la superación de las previsiones, porque Nintendo esperaba vender unas 19 millones de Switch 2 en el primer año, y la cifra ya está en 19.86 millones. A falta de algo menos de un mes para cumplir su primer aniversario, la comparativa con las 155.92 millones de la Switch 1 son imposibles de comparar, pero sin duda es un buen inicio para hacer carrera con una consola que promete bastantes alegrías. Es un dato que llega hasta el 31 de marzo, por lo que la diferencia de cara al primer cumpleaños será mayor de lo esperado.

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Sin ir más lejos la sorpresa de Pokémon Pokopia con cerca de 4 millones de ventas (sin contar Japón) es uno de las ventanas más importantes para empujar el stock, porque es un vendeconsolas por sí mismo y lo seguirá siendo durante años. En cuanto a la venta general de juegos, estas son las cifras exactas en las que destacan la ausencia de Mario Tennis, por lo que seguramente no ha llegado al millón. Eso ha cambiado por completo la estrategia de Nintendo, que hasta ahora tenía los exclusivos a 70 dólares, y los bajó a partir de ahí a sabiendas de lo que suponía en el mercado.

Mario Kart World: 14.70 millones

14.70 millones Donkey Kong Bananza: 4.52 millones

4.52 millones Pokémon Pokopia: más de 4 millones de unidades (sumando las ventas de Japón al dato oficial)

más de 4 millones de unidades (sumando las ventas de Japón al dato oficial) Pokémon Legends Z-A Switch 2 Edition: 3.94 millones

3.94 millones Kirby Air Riders: 1.87 millones

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La situación del mercado es cuanto menos compleja por las piezas ancladas al desarrollo de la IA que han roto la cadena de precios habituales por la falta de stock. PlayStation ha subido los precios, Nintendo ahora también y Valve tiene un drama por delante porque se ha comido esta situación justo después de anunciar la Steam Machine con el consiguiente aumento interno de precio antes de llegar al mercado. Y todo esto en el impulso de una nueva generación de las que todas las partes hablan porque Xbox trabaja en su proyecto Helix con una nueva consola de mano, Steam afirma tener en desarrollo la Steam Deck 2 y Sony confiesa estar invirtiendo mucho en la nueva generación. Un golpe necesario para la industria que calma a los inversores y promete un debate abierto a largo plazo.