Juan Pérez 20 MAY 2026 - 10:19h.

A la espera del Nintendo Direct y del State of Play

El desmentido sobre el próximo State of Play y el posible tráiler sorpresa de cierre

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La alargada sombra del 'No E3' persiste en el mes de junio con una larga lista de presentaciones comandadas por el Summer Game Fest junto al Xbox Showcase, por ahora los dos grandes presentados. Con hasta 15 eventos confirmados hasta la fecha a la espera de saber qué pasa con el Nintendo Direct y el State of Play, el espacio para los indies deja múltiples opciones más allá de las sorpresas pendientes en los Triple AAA.

Este verano de 2026 puede cambiar definitivamente la industria por todas las sagas pendientes de darle un vuelco a la actualidad, y a las puertas de GTA VI todo suma para una proyección a medio plazo. Final Fantasy, lo nuevo de FromSoftware, Intergalactic, God of War, Persona o Hogwarts Legacy son sólo algunos de los rumores para romper con las previsiones pesimistas entre un baúl repleto de fechas y horarios para las próximas semanas.

AG French Direct (27 de mayo)

El sello francés del AG French Direct arranca la maratón desde finales de mayo a las 18.00h. con novedades de títulos indies planteados para los próximos meses:

Sovereign Tower

Maseylia: Echoes of the Past

Looking for Fael

Mirage: Miracle Quest

Thinky Direct (28 de mayo)

Este evento enfocado en juegos de puzles llega a las 19.00h. con la promesa de presentar alrededor de 40 juegos de resolución de problemas con todo tipo de gameplays.

Insider Gaming Showcase (28 de mayo)

La noche del jueves 28 de mayo a las 21.00h. llega el Insider Gaming Showcase, una propuesta enfocada en descubrir juegos que buscan financiación o un músculo económico con un apoyo mayor.

Indie Quest (29 de mayo)

El perfil independiente toma un peso mayor en la madrugada del jueves 28 al viernes 29 de mayo a las 02.00h. con el Indie Quest, que promete seis anuncios mundiales en los más de 35 tráilers totales. Entre ellos hay títulos como Alabaster Dawn, el RPG de los creadores de CrossCode y Sacrifire, un pixel art acompañado de la banda sonora de Sakuraba. También estarán presentes Edge of Memories y Spark Ignites entre otros.

The Mix Showcase (1 de junio)

El lunes abre la semana y el mes de junio a las 18.00h. con un mix de indies que realiza múltiples presentaciones al año y también quiere tener su escaparate en el 'No E3'.

Latin American Showcase (4 de junio)

Las propuestas de Latinoamérica llegan el 4 de junio a las 23.00h. con nueve anuncios mundiales y más de 15 fechas de lanzamiento para plasmar el próximo paso de la industria latina.

Women Led Games (5 de junio)

La madrugada del jueves 4 al viernes 5 de junio a la 01.00h. de la mañana vuelve Women Led Games para ofrecer algunos títulos liderados por un desarrollo femenino en una edición que se engloba en las acciones del Summer Game Fest.

Summer Game Fest (5 de junio)

El gran festín del 'No E3' llega el 5 de junio con el Summer Game Fest a partir de las 23:00h. con muchas promesas y alguna pista. Todo apunta a que Tomb Raider: Legacy of Atlantis puede ser una de las sorpresas, pero no la única porque en los últimos tráilers oficiales del evento de Keighley se han dejado cinemáticas de múltiples juegos. Onimusha, Blood Message, Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer, The Blood of Dawnwalker y Ace Combat 8: Wings of Theve deben estar presentes.

Day of the Devs (6 de junio)

La continuación del Summer Game Fest llega tras el evento, a eso de la 1.00h. de la mañana, con el Day of the Devs como planteamiento independiente con presentaciones de estudios más pequeños.

Southeast Asian Games Showcase (6 de junio)

El sábado a las 17:00h. llega la vertiente asiática con títulos de todo tipo para continuar la esencia de los indies en este Southeast Asian Games Showcase.

Duo Quest

Until Then

Kulo Niku: Bowl Up!

Overhours

Kidbash: Super Legend

Growing My Manhole

Meaningless Random Numbers

Memoirium

Scarlet Record: Mystery of Lost Curió

Nightmare Circus

Wholesome Games Direct (6 de junio)

El alma cozy del mes de junio pasa por el Wholesome Games Direct desde las 18.00h., una cita que tiene apoyos como los de Annapurna Interactive, Devolver Digital o Netflix, por lo que no sería extraño recibir novedades de algunos de sus juegos.

Story Rich Showcase (6 de junio)

Fellow Traveler pone en marcha el sábado a las 18.00h. su evento de indies, el único que pisa a otra presentación en todo el recorrido porque es a la misma hora que el Wholesome.

Future Games Show Summer Showcase y Exodus (6 de junio)

Otro de los puntos fuertes del 'No E3' pasa por el Future Games Show en la versión de verano, sobre todo porque este año llega con el acompañamiento de un especial de Exodus una vez finalice el directo. Todo arranca a las 21:00h.

Ñ3 (7 de junio)

Yuste pone en pie el gran evento hispano desde las 17.30h. con el aviso de que esta puede ser la última edición. Por ahora han llegado 110 propuestas de juegos de los cuales se han seleccionado 32, aunque hay hueco para algunos más hasta llegar a unos 40. Bestiario, el juego que él está desarrollando y está planteado para el primer trimestre de 2027, podría ser uno de los elegidos.

Xbox Showcase y Gears Direct (7 de junio)

El domingo 19.00h. llega otro de los platos fuertes sobre todo por el impacto que ha supuesto la llegada de Asha Sharma en las últimas semanas. El nuevo logo, la estrategia y las confirmaciones del nuevo camino de Xbox puede tomar sentido en esta presentación, sobre todo por si hay espacio por conocer en qué estado está el proyecto Helix de la nueva consola. Mientras tanto el descubrimiento más sonado puede pasar por la saga Persona con la sexta entrega en desarrollo y el próximo lanzamiento de Persona 4 Revival, mientras que Fable debe estar presente.

PC Gaming Show (7 de junio)

Otro de las citas obligatorias llega poco después, el domingo 7 de junio a las 21.00h. donde por ahora sólo está confirmado la presencia de Valheim, que debe estar muy cerca de la versión 1.0.

El calendario completo del 'No E3'

A excepción del BitSummit Punch, que es un evento presencial planteado entre el 26 y el 28 de mayo en Japón donde también se presentan juegos y tráilers innovadores.

AG French Direct

Fecha: 27 de mayo

27 de mayo Horario: 18:00h

Thinky Direct

Fecha: 28 de mayo

28 de mayo Horario: 19:00h

Insider Gaming Showcase

Fecha: 28 de mayo

28 de mayo Horario: 21:00h

Indie Quest

Fecha: Madrugada del 28 al 29 de mayo

Madrugada del 28 al 29 de mayo Horario: Madrugada (02.00h)

The Mix Showcase

Fecha: 1 de junio

1 de junio Horario: 18:00h

Latin American Showcase

Fecha: 4 de junio

4 de junio Horario: 23:00h

Women Led Games

Fecha: Madrugada del 4 al 5 de junio

Madrugada del 4 al 5 de junio Horario: 01:00h (de la mañana)

Summer Game Fest

Fecha: 5 de junio

5 de junio Horario: 23:00h

Day of the Devs

Fecha: 6 de junio (madrugada tras el Summer Game Fest)

6 de junio (madrugada tras el Summer Game Fest) Horario: 01:00h (de la mañana)

Southeast Asian Games Showcase

Fecha: 6 de junio

6 de junio Horario: 17:00h

Wholesome Games Direct

Fecha: 6 de junio

6 de junio Horario: 18:00h

Story Rich Showcase

Fecha: 6 de junio

6 de junio Horario: 18:00h

Future Games Show Summer Showcase y Exodus

Fecha: 6 de junio

6 de junio Horario: 21:00h

Ñ3

Fecha: 7 de junio

7 de junio Horario: 17:30h

Xbox Showcase y Gears Direct

Fecha: 7 de junio

7 de junio Horario: 19:00h

PC Gaming Show