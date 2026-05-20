Juan Pérez 20 MAY 2026 - 07:19h.

Todo apunta al martes 16 o miércoles 17 del próximo mes

El origen de un nuevo Nintendo Direct Partner Showcase filtrado

Compartir







El interés creciente por los acontecimientos del mes de junio deja en la casa Nintendo un interés especial por descubrir los próximos pasos, seguramente con el remake de The Legend of Zelda: Ocarina of Time bajo el brazo. La confirmación de Starfox hace unas semanas después de la gran filtración de Natethehate corrobora la presencia de Link como nuevo elemento para la hoja de ruta de la consola, y ahora la fecha para el evento está mucho más cerca tras la información de Jeff Grubb.

La ausencia de Nintendo Direct el pasado mes de febrero con la lluvia de novedades alrededor de la Nintendo Switch 2 activa el botón del hype para junio con todos los condicionantes. Más aún con las recientes palabras de Grubb, el periodista que ha desvelado en el programa Bomb Cast que tiene información sobre la confirmación de un Nintendo Direct algo después del Summer Game Fest tirando a mitad de junio.

PUEDE INTERESARTE Nintendo convierte tus fotos en minijuegos con Pictonico!, una app para móviles que llega el 28 de mayo

En sus declaraciones Grubb confirma que ha "escuchado que va a haber un Nintendo Direct a mediados de junio, hay muchas cosas alrededor de eso, pero sí, he escuchado que será a mitad de junio. Será alrededor o después del Summer Game Fest, he escuchado que será un Nintendo Direct completo. Asumo que lo van a hacer muy cerca del SGF". Lo que supone una puesta en escena marcada por juegos como el mencionado Zelda planteado para el final o el descubrimiento de la fecha de Fire Emblem: Fortune's Weave entre otros.

PUEDE INTERESARTE Las 20 ofertas de mayo en la Nintendo eShop a menos de 10 euros

No descubre nada Grubb, pero sí anticipa la intención de hacer algo grande. Y aunque no tenga información, Grubb va a acertar porque de los cinco últimos años, Nintendo ha elegido mediados de mayo en cuatro, una bandera habitual en la última década con menos movimiento reciente. De hecho el disparo puede ser aún más certero, porque en toda la década Nintendo siempre elige martes o miércoles para sus conferencias, lo que deja un espacio para el martes 16 o miércoles 17.

Todas las fechas de los Nintendo Direct de junio en 10 años

Con el Summer Game Fest 2026 colocado para el 5 de junio, hay opción incluso de enclavar el Nintendo Direct el martes 9 o miércoles 10, pero parece más lógico pensar en la próxima semana a sabiendas de las elecciones de la compañía japonesa. Sólo hay que comprobar los últimos años para ver el peso del 18 al 21 de junio en los últimos años, que debe ser el máximo referente a la hora de entender la decisión de este 2026.

PUEDE INTERESARTE Nintendo Switch 2 sube de precio, un intervalo diferente según la región

2025: 18 de junio: Donkey Kong Bananza Direct

18 de junio: Donkey Kong Bananza Direct 2024: 18 de junio: Nintendo Direct

18 de junio: Nintendo Direct 2023: 21 de junio: Nintendo Direct

21 de junio: Nintendo Direct 2022: 28 de junio: Nintendo Direct Mini: Partner Showcase

28 de junio: Nintendo Direct Mini: Partner Showcase 2021: 15 de junio: Nintendo Direct (E3)

15 de junio: Nintendo Direct (E3) 2020: Sin un Nintendo Direct general en junio, solo Direct Mini junto a presentaciones independientes

Sin un Nintendo Direct general en junio, solo Direct Mini junto a presentaciones independientes 2019: 11 de junio: Nintendo Direct (E3)

11 de junio: Nintendo Direct (E3) 2018: 12 de junio: Nintendo Direct (E3)

12 de junio: Nintendo Direct (E3) 2017: 13 de junio: Nintendo Direct (E3)

13 de junio: Nintendo Direct (E3) 2016: 14 de junio: Nintendo Direct: E3 Pokémon

El calendario completo necesita todavía a actores como PlayStation, mientras que el Summer Game Fest y Xbox llevan con la fecha cerrada bastantes meses con el punto de mira puesto en la comunidad.