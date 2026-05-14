Juan Pérez 14 MAY 2026 - 14:05h.

Un viaje entre indies a precio de saldo

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La segunda lectura del mercado instantáneo de la actual generación de consolas tiene un público mayoritario en los lanzamientos de Nintendo Switch 2, pero la vida de clásicos e indies aguanta muchísimo entre los descuentos. El panorama de la eshop de Nintendo es perfecto gracias al bloque de permanencia de unas dos semanas por cada caso concreto, lo que deja rebajas muy interesantes en múltiples generos.

Con la premisa de bajar de los 10 euros para plantear hasta veinte videojuegos diferentes, la búsqueda de joyas dentro del vendaval de la eShop es más que interesante. Mientras el calendario de la Switch 2 pasa por el nuevo Yoshi and the Mysterious Book en este mes de mayo, la alternativa es gastar una décima parte de ese dinero en un juego de hace años. Si la prisa no acompaña al comprador, hay genialidades por descubrir con un precio ínfimo.

Una de los juegos más interesante por precio y contexto es Roguebook, porque a 1,99 euros es una delicia pillar el roguelike del creador de Magic: The Gathering. El deckbuilding presenta un planteamiento de combate con cartas que exige elegir a dos héroes para descubrir un mapa que va cambiando en cada partida. Con más de 20 horas por delante para completar la historia, y un centenar para llegar a todo el contenido.

A partir de ahí hay genialidades poco conocidas como Lumo o Planet of Lana así como referencias a juegos de mesa en los casos del Simulador de TCG o Wingspan, uno de los juegos de producción más sonados con cartas en mano. A partir de ahí el brillo indie de juegos como Moonlighter ahora con el despliegue de la secuela, Life is Strange o Megabonk dejan opciones muy diversas para tener un pico de horas altísimo con un coste muy bajo.

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Los descuentos extremos en la eshop a menos de 10 euros