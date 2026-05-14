Las 20 ofertas de mayo en la Nintendo eShop a menos de 10 euros
Un viaje entre indies a precio de saldo
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La segunda lectura del mercado instantáneo de la actual generación de consolas tiene un público mayoritario en los lanzamientos de Nintendo Switch 2, pero la vida de clásicos e indies aguanta muchísimo entre los descuentos. El panorama de la eshop de Nintendo es perfecto gracias al bloque de permanencia de unas dos semanas por cada caso concreto, lo que deja rebajas muy interesantes en múltiples generos.
Con la premisa de bajar de los 10 euros para plantear hasta veinte videojuegos diferentes, la búsqueda de joyas dentro del vendaval de la eShop es más que interesante. Mientras el calendario de la Switch 2 pasa por el nuevo Yoshi and the Mysterious Book en este mes de mayo, la alternativa es gastar una décima parte de ese dinero en un juego de hace años. Si la prisa no acompaña al comprador, hay genialidades por descubrir con un precio ínfimo.
Una de los juegos más interesante por precio y contexto es Roguebook, porque a 1,99 euros es una delicia pillar el roguelike del creador de Magic: The Gathering. El deckbuilding presenta un planteamiento de combate con cartas que exige elegir a dos héroes para descubrir un mapa que va cambiando en cada partida. Con más de 20 horas por delante para completar la historia, y un centenar para llegar a todo el contenido.
A partir de ahí hay genialidades poco conocidas como Lumo o Planet of Lana así como referencias a juegos de mesa en los casos del Simulador de TCG o Wingspan, uno de los juegos de producción más sonados con cartas en mano. A partir de ahí el brillo indie de juegos como Moonlighter ahora con el despliegue de la secuela, Life is Strange o Megabonk dejan opciones muy diversas para tener un pico de horas altísimo con un coste muy bajo.
Los descuentos extremos en la eshop a menos de 10 euros
- Roguebook a 1,99 euros, al 90% (Hasta el 20 de mayo)
- Lumo a 1,99 euros, al 90% (Hasta el 31 de mayo)
- Gordian Quest a 1,99 euros, al 90% (Hasta el 21 de mayo)
- TCG Card Market Simulator a 2,99 euros, al 66% (Hasta el 14 de mayo)
- Megabonk Smash a 2,99 euros, al 62% (Hasta el 17 de mayo)
- Moonlighter a 3,74 euros, al 85% (Hasta el 18 de mayo)
- Move or Die: Unleashed a 3,74 euros, al 75% (Hasta el 14 de mayo)
- Rhytm Sprout a 3,74 euros, al 75% (Hasta el 27 de mayo)
- Tennis World Tour 2 a 3,99 euros, al 90% (Hasta el 20 de mayo)
- Graveyard Keeper a 4,99 euros, al 75% (Hasta el 27 de mayo)
- Streets of Rogue a 4,99 euros, al 75% (Hasta el 27 de mayo)
- Unravel 2 a 5,99 euros, al 70% (Hasta el 25 de mayo)
- Life is Strange 2 a 6,29 euros, al 80% (Hasta el 20 de mayo)
- Planet of Lana a 6,99 euros, al 65% (Hasta el 14 de mayo)
- Potion Craft: Alchemist Simulator a 6,99 euros, al 65% (Hasta el 27 de mayo)
- Monument Valley a 7,49 euros, al 25% (Hasta el 18 de mayo)
- Nobody Saves the World a 7,49 euros, al 70% (Hasta el 31 de marzo)
- Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons a 7,49 euros, al 70% (Hasta el 21 de mayo)
- Life is Strange Arcadia Bay Collection a 7,99 euros, al 80% (Hasta el 20 de mayo)
- Warhammer 40,000: Boltgun a 8,79, al 60% (Hasta el 26 de mayo)
- Wingspan a 9,99 euros, al 50% (Hasta el 6 de junio)