Gustavo Maeso 19 MAY 2026 - 14:23h.

El nuevo título para iOS y Android transforma imágenes personales en desafíos absurdos y adictivos en plan WarioWare

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Sorpresa por parte de Nintendo. La compañía japonesa ha anunciado el lanzamiento de Pictonico!, un nuevo videojuego para dispositivos inteligentes que promete convertir nuestra galería de fotos en una auténtica locura interactiva. El título llegará el próximo 28 de mayo a dispositivos iOS y Android bajo un modelo free-to-start, y desde hoy ya es posible realizar el preregistro tanto en App Store como en Google Play.

La propuesta es muy loca. Pictonico! toma fotografías almacenadas en nuestro móvil y las transforma en protagonistas de una colección de minijuegos rápidos, disparatados y visualmente caóticos. El resultado es una experiencia que mezcla humor absurdo, nostalgia y acción, todo ello con un enfoque claramente inspirado en la fórmula de los míticos juegos de WarioWare.

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Tus recuerdos se convierten en el centro del juego

La gran particularidad de Pictonico! es que no utiliza personajes tradicionales ni escenarios prediseñados. Aquí, los protagonistas son literalmente nuestros amigos, familiares o mascotas. El jugador puede elegir imágenes de su biblioteca o tomar nuevas fotografías directamente desde la aplicación para incorporarlas a los desafíos.

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Nintendo ha explicado que cada minijuego altera las fotografías de maneras inesperadas y cómicas. Podemos encontrarnos, por ejemplo, con un amigo desfilando por una alfombra roja, un jefe hambriento que necesita ser alimentado a toda velocidad, o incluso un abuelo convertido en bailarina de ballet. También habrá secuencias con ataques zombi, paracaidismo, ferias imposibles y situaciones deliberadamente absurdas diseñadas para arrancar carcajadas.

La compañía describe la experiencia como algo impredecible: “Nunca sabes qué pasará después”. Y precisamente ahí parece residir gran parte del atractivo de Pictonico!: en esa capacidad de reutilizar recuerdos personales para generar situaciones completamente surrealistas.

Minijuegos rápidos y dificultad progresiva

Quienes conozcan la saga WarioWare reconocerán inmediatamente la estructura jugable. Pictonico! apuesta por minijuegos extremadamente breves que exigen reflejos rápidos y capacidad de reacción inmediata. Cada prueba dura apenas unos segundos antes de pasar a la siguiente, incrementando progresivamente la dificultad.

Nintendo asegura que el juego incluirá desafíos “desde los más sencillos hasta los más endiablados”, manteniendo un ritmo acelerado constante. Algunos minijuegos estarán disponibles gratuitamente desde el inicio, funcionando como una especie de demostración jugable. Sin embargo, para acceder al catálogo completo será necesario adquirir distintos “volúmenes” adicionales.

En total, Pictonico! podrá alcanzar los 80 minijuegos, distribuidos en diferentes paquetes descargables cuyo precio oscilará entre los 5,99 y los 7,99 dólares, según puede verse en las tiendas digitales (pero no hay más información al respecto).

Un enfoque pensado para compartir en redes sociales

Otro de los aspectos más interesantes del proyecto es su clara orientación social. Pictonico! permitirá guardar imágenes y vídeos de las partidas directamente en el dispositivo, facilitando compartir los resultados en redes sociales o aplicaciones de mensajería.

El componente viral es enorme: ver a un familiar convertido en estrella deportiva, a un amigo luchando contra zombis o a un conocido haciendo paracaidismo en situaciones ridículas parece diseñado específicamente para TikTok, Instagram o WhatsApp.

Aunque Nintendo mantiene su gran foco en Nintendo Switch y en su futuro hardware, la compañía continúa experimentando con propuestas móviles alejadas de las franquicias tradicionales. En los últimos años hemos visto títulos como Mario Kart Tour, Fire Emblem Heroes o Pikmin Bloom, pero Pictonico! representa una apuesta mucho más experimental.

El próximo 28 de mayo saldremos de dudas. Pero ya puedes echarle un vistazo al trailer de Pictonico!.