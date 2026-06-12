GTA VI vuelve a escena, nueva aparición en la store y en el Mundial tras el ‘No E3’

Juan Pérez 12 JUN 2026 - 12:47h.

Como muy pronto habrá novedades el 21 de junio

GTA VI aparece en stock con el tick verde en PlayStation Store, otro aval para el tercer tráiler

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El panorama de los rumores, las predicciones y las presentaciones pasan al segundo plano tras el Nintendo Direct para dejarle paso a la tendencia más importante del año: GTA VI. El juego de Rockstar Games lanzó la promesa de arrancar su plan maestro para el marketing a partir del verano, y para eso quedan menos de dos semanas tanto para imaginar un trailer como una explosion de novedades.

El cierre del Xbox Showcase ha despertado una pestaña que parecía olvidada en estos días donde Take Two Interactive había pasado a convertirse en una sombra por momentos. Pero el jefe final vuelve al primer plano porque ahora las elucubraciones vuelven no solo por la gran aparición de GTA VI en la página principal de Xbox, sino por la llegada del verano a partir del 21 de junio, momento en el que se abren las posibilidades de tener novedades.

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A la web principal de la store de XBOX no se le ocurre otra cosa solo unas horas después del boom de juegos del Showcase que mirar a otro lado para enfocar GTA VI. A pesar de los multiples títulos planteados entre exclusivos y volcados en el future al Game Pass, todos los caminos conducen a Leonidas y los desarrolladores son conscientes incluso desde su concepción.

Esta decision personal de darle espacio ahora a GTA VI justo después de presenter todo un listado de juegos va alineado a las palabras de Asha Sharma. La CEO de XBOX ha confirmado que el título de Rockstar Games será “una de las partes más importantes de nuestra cultura”, razón por lo que lo van a apoyar totalmente. Esa frase acompaña a la store de Xbox, pero sobre todo las decisions a partir de ahora.

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Indudablemente era una frase obligada para Asha a sabiendas del peso de GTA VI en la industria, porque mirar a otro lado sería engañarse, pero la realidad es otra. A día de hoy la major experiencia para llegar al juego es PS5 Pro, bundle pendiente, por lo que toca esperar para saber qué va a realizar XBOX para darle validez y peso al mundo abierto.

Uno de los rumores más sonados con respect a la hoja de ruta de GTA VI para promocionar su juego este verano era la Copa Mundial de la FIFA. El torneo de selecciones arrancó ayer 11 de junio y podría tener un enlace directo en algún punto con el videojuego de Rockstar Games, quizás en su fase final o en la gran final, un rumor que puede significar el enlace directo con un nuevo tráiler, con el precio o con el inicio de la reserva.