El sorprendente segundo tráiler más visto del Nintendo Direct, ni Ocarina of Time ni Kingdom Hearts

Juan Pérez 11 JUN 2026 - 11:11h.

La comparativa entre varias redes sociales con un impacto opuesto

El calendario completo de 40 fechas para Switch 2 después del Nintendo Direct

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El jugo del Nintendo Direct después de un par de días de descubrimiento y análisis coloca el debate en el nivel de detalle de cada uno de los tráilers antes de saber el enorme listado de juegos proyectado para los próximos meses. Con The Legend of Zelda: Ocarina of Time como el gran cierre y pilar principal de la presentación, el valor de las cifras expone el seguimiento de todas las franquicias con múltiples sorpresas incluso en el top 3.

La recta final del 'No E3' con el descubrimiento de las sorpresas guardadas bajo el Nintendo Direct deja varios titulares con respecto a las cifras. Y es más relevante aún tras una presentación en la que han aparecido IP's tan poderosas como Kingdom Hearts 4, Fire Emblem: Fortune's Weave, Final Fantasy o un juego de FromSoftware tan esperado como The Duskbloods.

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La conversación alrededor de la puesta en escena de Ocarina of Time, el descubrimiento de lo nuevo de Sora tras tantos años o la inclusión de lo nuevo de Monolith va para largo, pero tiene un titular claro. Entre tanto brillo hay un baile de cifras interesante que coloca muy arriba a Deltarune: Capítulo 5, una sugestión llegada desde uno de los canales principales de Nintendo en YouTube. Y es clave la diferenciación porque Nintendo tiene demasiadas vías de comunicación entre las múltiples cuentas en YouTube (América, Japón, España, Australia...), X o Instagram.

El caso de España es mucho más concreto pero tiene cifras interesantes, un Nintendo Direct al completo con más de 500.000 visualizaciones con Zelda como el gran ganador con cerca de 300.000 visualizaciones. Todo esto sin contar en el alcance de los creadores de contenido que han viralizado cada uno de los tráilers o el propio directo desde sus canales.

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Aún así la clasificación masiva pasa por la cuenta de Nintendo América en Youtube, y es ahí donde Deltarune brilla con el millón de reproducciones, el segundo tráiler más visto por delante de Kingdom Hearts 4 o Xenoblade Genesis. Y los datos son relevantes dentro de que en otras redes sociales son completamente opuestos, pero es sorprendente ver al indie en cotas tan altas.

Ocarina of Time Remake: 1.9 millones

Deltarune: 1 millón

Kingdom Hearts IV: 387k

Fire Emblem Fortunes Weave: 289k

Xenoblade Genesis: 270k

Final Fantasy Resonance: 210k

The Duskbloods: 200k

Pokemon Pokopia Expansion Pass: 146k

Splatoon Raiders: 142k

Kingdom Hearts I-III Collection: 137k

ONE PIECE: Grand Gourmet: 103k

Minecraft: 98k

Stellar Blade: 97k

Xenoblade Trilogy Switch 2 Editions: 95k

Pikuniku 2: 82k

Muramasa: Revenant Blades: 78k

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En Nintendo Japón la clasificación es muy distinta, porque Deltarune está en un segundo plano ya que las cifras colocan los juegos más cercanos en lo más alto: Splatoon Raiders (425K), Rythm Paradise Heaven (365K), Fire Emblem (277K), Minecraft (244K), Kingdom Hearts 4 (238K), Xenoblade Genesis (220K) y Deltarune (125K).

Con respecto a las cuentas de visualizaciones en la red social X las cosas son muy diferentes, no hay tantos detalles exactos cuando un vídeo supera el millón, y lo cierto es que Ocarina of Time está en otra liga con respecto al resto.