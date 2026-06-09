Stellar Blade 2: la razón por la que cambian la protagonista en Blood Rain

Juan Pérez 09 JUN 2026 - 09:44h.

La 'joven' Evie reemplaza a Eve en la secuela

Stellar Blade 2, una secuela confirmada planeada para 2026

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El triunfo de Stellar Blade como uno de los fenómenos de 2024 en la industria de los videojuegos recibe su primer respaldo con el tráiler de presentación de la secuela lejos del protagonismo de Eve. La trama de Blood Rain presentada en el Summer Game Fest va a 'continuar' la historia del primer título desde otra perspectiva con una decisión radical, dejar de lado a la androide de élite para darle paso a una versión mejorad: Evie.

El peso de Shift Up en la industria después de tomar un poder inimaginable hasta el punto de autopublicar su próximo videojuego, Stellar Blade: Blood Rain, tiene también múltiples repercusiones en la activación del producto. La división con Sony para editar su propio título le da mucho más libertad gracias a los beneficios económicos, y con esa fácil es mucho más sencillo tomar decisiones que rompen con la previsión del mismo final de la historia.

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Lo más reseñable para poner en contexto a los futuros jugadores de la secuela es que el cierre de Stellar Blade en la elección del final verdadero tiene una promesa clara en los títulos de créditos para continuar el viaje de Eve. Tanto es así que el cartel final es un 'Eve's journey continues' que por ahora no parece anclado al primer tráiler, aunque a día de hoy es imposible saber si Eve va a reaparecer en algún momento en Blood Rain como invitada de lujo a la acción.

Tanto es así que en ese final canónico la decisión de Eve modifica por completo el futuro de su presencia en la saga si es que reaparece, porque (alerta spoilers) toma la decisión de fusionarse con Adam con lo que eso conlleva. Y esa unión implica la creación de una entidad nueva que mezcla el ADN humano de los Naytiba con la tecnología Airborne Squads. Tan abierto es el final que la Colonia espacial que maneja Madre Esfera se ve en órbita preparada para lanzar un ataque contra Eve.

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Ese poder unido en un sólo ser para proteger a la Tierra de Xion coloca una guinda que nadie pudo probar, sobre todo porque ese planteamiento ahora parece esfumarse con la guerra propia de Eve frente a su creadora, pero la secuela parece tomar otro rumbo muy diferente y ahora apunta un espacio muy diferencia bajo el control de Evie.

El cambio drástico de Eve a Evie en Stellar Blade: Blood Rain

El reinicio completo de la narrativa no forma parte de los planes del juego tal y como ha señalado el CEO de Shift Up, Kim Hyung Tae, por lo que la decisión de dejar de lado a Eve es algo opuesto a tomar un folio en blanco para empezar de cero. La decisión de crear a Evie deslizando de momento la ausencia de Eve tiene un respaldo físico para llevarlo luego al gameplay, porque querían a alguien más baja, más joven y con un físico más definido para profundizar en el combate cuerpo a cuerpo lejos de las espadas de su predecesora.

El respaldo de toda esa decisión pasa por la confirmación de Shift Up de hacer a Evie con una personalidad mucho más definida a contracorriente que Eve, que parecía más autómata. No es que fuera exactamente aburrida, pero sí demasiado directa y falta de carácter, y de hecho esa ausencia de desarrollo del personaje junto a la falta de profundidad hacen que el giro sea mucho más fácil desde otro personaje.

En el aspecto jugable una de las confirmaciones de la desarrolladora coreana es que quieren ampliar las posibilidades jugables para generar combates en espacios pequeños y no sólo en zonas abiertas, lo que ayuda a crear el estilo de Evie. Aún así habrá múltiples armas como la inclusión de una espada de hoja invertida, uno de los añadidos confirmados más allá de lo visto en el primer tráiler.

La previsión más lógica es pensar en Eve como un personaje puntual para Stelar Blade: Blood Rain por todos los motivos expuestos, porque su historia no está finalizada...y porque hay resquicios de su presencia. Tanto es así que los primeros artes conceptuales del juego tenían a Eve frente a una ciudad grandiosa por delante, pero en un desarrollo de menos de un año, esa decisión puede haber cambiado.

Tanto es así que no hay límites actuales para saber cuánto avanza esta secuela con respecto al juego original, porque eso puede significar un cierre con la historia de Eve o algo incluso más bestia. Hay teorías que apuntan a que Evie podría ser una nueva generación de androides mejor preparados para la guerra bajo el yugo de Madre Esfera para buscar y destruir a Eve, mientras el otro plasma parece enfocado en una descendiente directa de la nueva raza que arrancó Eve y Adam con su fusión.

Lo que está claro es que la narrativa del juego está presente, por lo que todo apunta a un enigma a largo plazo que por ahora tiene un enfoque muy pensado en los seguidores. El entorno sexualizado del personaje se mantiene, tanto es así que una de las afirmaciones de SHIFT UP está en la mejora adelantada de los trajes, preparados para tener una calidad mayor en el segundo juego. Un plus realista que debe esperar unos años todavía para ver su nuevo aspecto.