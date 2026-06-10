Juan Pérez 10 JUN 2026 - 11:43h.

Las previsiones pasan por colocarlo como un vendeconsolas para Navidad

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El peso del Nintendo Direct de este martes deja un halo gigantesco de hype detrás de algunos de los títulos más relevantes del evento, pero indudablemente The Legend of Zelda: Ocarina of Time toma el trono. La relevancia de la saga, el peso de la exclusividad y la filtración previa acumulaban en la previsión del remake algo único con un debate abierto, la brevedad del teaser y la ausencia de fecha. Dos puntos por definir que cuadran a la perfección con la estrategia de Nintendo.

La pequeña muestra de minuto y medio para presentar el secreto a voces del remake de Ocarina of Time es todo lo que Nintendo necesitaba para presumir de su legado con un golpe sobre la mesa. Y como toda exposición en este recorrido repleto de eventos en el 'No E3' todo pasa por gustos y expectativas para alabar o criticar según a qué compañías, pero la realidad es que los pasos de Nintendo están medidos a la perfección.

La tierna narración del Gran Árbol Deku, los tejidos iniciales y la primera versión del joven Link demuestran la única intención de Nintendo para el tráiler, acompañar el anuncio con la demostración del estilo visual del remake. La dirección artística y el gusto para posar la historia desde su origen son los dos únicos vínculos del juego, y ese gancho es más que necesario para impulsar meses de elucubraciones, análisis, teorías y futuras previsiones.

La ternura de ese minuto y medio pasa por el descubrimiento, la voz en off y los pequeños detalles que nada tienen que ver con la jugabilidad, el impacto de Link con el refuerzo del logo de Ocarina of Time lo era todo. Y la construcción de Nintendo para el resto del año es la forma de entender que no hay prisa por acelerar lo que va a ser el juego, el problema es comparar cuando no hay nada de malo en presentar una IP así o con 20 minutos de gameplay como lo hizo PlayStation con God of War: Laufey.

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La realidad de Nintendo es que las ventas de la Switch 2 van especialmente bien, y su calendario hasta la fecha está muy, pero que muy cargado hasta el mes de octubre. La acumulación de juegos propios junto a la bandeja de ports venidos de otras consolas son especialmente masivos como para darle confianza al usuario para establecer esa conexión durante los próximos cinco meses. ¡CINCO MESES!

El listado para confiar en el presente de la Switch 2 es enorme, desde las actualizaciones de los tres juegos de Xenoblade a juegos como Star Fox, Rythm Paradise Heaven, Splatoon Raiders o Fire Emblem: Fortune's Weave por destacar los exclusivos. Y la lista es mucho más larga, lo que define el interés de poner el foco en todo esto antes de impulsar definitivamente todo lo que va a significar Ocarina of Time.

Devil May Cry 5: Hunter Edition (23 de junio)

Star Fox (25 de junio)

Rythm Paradise Heaven (2 de julio)

Splatoon Raiders (23 de julio)

Pokémon Pokopia actualización (agosto de 2026)

Final Fantasy XIV Online (agosto de 2026)

Lies of Pi: Edición Completa (6 de agosto)

Orbitals (3 de septiembre)

Fire Emblem: Fortune's Weave (19 de septiembre)

Onimusha: Way of the Sword (25 de septiembre)

Rayman Legends Retold (1 de octubre)

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen (9 de octubre)

Nintendo Switch Sports Resorts (22 de octubre)

Final Fantasy Resonance (22 de octubre)

La estimación para el lanzamiento de Ocarina of Time

Las filtraciones sobre la existencia del juego son el único muro para el consumidor habitual de información en la industria de los videojuegos para disfrutar de lleno del momentazo, y de ahí nace un dilema mayor. A unas semanas de partir el año por la mitad, Ocarina of Time recibe la confirmación de un lanzamiento para 2026 que no tienen ningún detalle más a pesar de estar marcado para una época del año muy concreta.

Actualmente todo apunta a finales de año para aprovechar el refuerzo navideño con el plus de consolidar Ocarina of Time como un vendeconsolas, porque para esa época sólo hay dos dudas expuestas. La fecha de The Duskbloods y una expansión de Pokémon Pokopia deben estar por ahí junto a Dragon Quest Monsters: El reino marchito (3 de diciembre), pero no hay mucho más.

Con todo ese contenido la gran pregunta es cuánto quiere arriesgar Nintendo a sabiendas de que GTA VI es el gran elefante en la habitación, sobre todo porque su comunidad no podrá hacerlo en Switch 2. El distanciamiento con Grand Theft Auto parece la decisión más acertada antes que apostar por un Barbenheimer, y razones de marketing no le faltan a Nintendo a sabiendas de que el 21 de noviembre es el 28 aniversario de Ocarina of Time. Sólo dos días después del lanzamiento de lo nuevo de Rockstar Games, ahí queda escrito.

Con tantos meses por delante el plan de Nintendo es darle prioridad a todo lo que sale en estos cinco meses, porque hay tiempo de sobra para indagar más en el juego. Es imposible a día de hoy saber cómo será el título, si tendrá un carácter más alineado al original en cuanto a la exploración o tendrá una libertad más amplia ligada a Breath of Wild, algo muy interesante por descubrir a sabiendas de la narrativa de Ocarina of Time con la evolución de la trama y los saltos que conllevaría. Un puzle por armar que tiene suficientes piezas como para volver a componer una imagen más global en el Nintendo Direct habitual del mes de septiembre.