Final Fantasy Resonance, el nuevo RPG, elimina el gacha de Brave Exvius

Juan Pérez 10 JUN 2026 - 08:44h.

No es ni mucho menos un remake, ya que cambia el mundo y el combate

La tensa espera por Final Fantasy IX Remake con un hilo de optimismo

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El escaparate de Square Enix tras anunciar Final Fantasy VII: Revelation en el Summer Game Fest tiene una proyección cada vez mayor después de alimentar una estrategia renovada con el anuncio de Final Fantasy Resonance, una integración HD-2D con el esqueleto de Brave Exvius. El juego por turnos llega el 22 de octubre con la promesa de sostener la narrativa del título de móviles además de a sus personajes, pero la concepción del mismo cambia por completo por la eliminación del concepto gacha, el mundo abierto y una transformación del sistema de combate.

Final Fantasy Resonance puede significar una trampa para todos aquellos que ven en el nuevo juego entroncado en los cristales como una revisión de Brave Exvius, pero es mucho más. La puesta de largo es totalmente opuesta a lo vivido hace poco con la transformación del juego de móviles de Octopath Traveler: Champions of the Continent en Octopath Traveler 0. Y la base de todo está en el mundo exterior.

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La base de crear un juego con los personajes y el primer arco argumental de Brave Exvius es excelsa, por lo que supone para retomar los combates por turnos ante un canal de millones de jugadores que ya pasaron por el móvil. Y la consistencia es la de una buena historia que se convierte en un mundo abierto totalmente alejado del gacha para conseguir antiguos personajes de otros títulos de la serie de Final Fantasy.

En este caso el juego permite una exploración total donde las Visiones, estas invocaciones de personajes conocidos de la saga como Cloud, Terra, Squall o Noctis, no salen de una tirada. Están enclaustrados en templos especiales que hay que descubrir en el mapa hasta reclutarlos para formar equipo, aunque funcionan como una especie de acompañante o esper lejos de ser un personaje más. Tiene habilidades, sube de nivel...pero no es ni mucho menos un protagonista más en la trama. Eso queda en manos de Rain, Lasswell, Fina y Veritas.

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Lo realmente interesante es el concepto de atrapar ese inicio de Brave Exvius que realmente es su primera temporada en cuanto al bloque narrativo y convertirlo en un juego completo con mundo abierto. Sobre todo por lo que significa adaptar una historia ya escrita a un nuevo bucle mejorado que abre una puerta en el futuro a títulos como Opera Omnia o Ever Crisis, y por qué no, a una larga relación con este Resonance a sabiendas de la longevidad en la trama de Exvius.

Los 10 detalles más significativos de Final Fantasy Resonance

Final Fantasy Resonance no es un remake o un port, es una adaptación de la historia principal para convertir el juego móvil en otra cosa mucho más grande hasta hacerlo un RPG por sí mismo. El giro más radical pasa por el combate, que en este caso se aleja del sistema ATB para crear turnos convencionales marcados en la zona superior de la pantalla con los rostros de los personajes en orden.

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En el combate existe un medidor de aturdimiento para los enemigos que aumenta si el ataque afecta a la debilidad de este, algo que también tiene un manejo especial de la estrategia en las Visiones. La recolección de estas visiones, los personajes reconocidos de otras sagas de Final Fantasy, superó el centenar en Brave Exvius por lo que toca descubrir cuántos aparecen de inicio en este juego en los templos o santuarios donde se desbloquean lejos del gacha original.

Todos incorporan las famosas escenas cinemáticas de sus ataques, y además también aprenden habilidades en la subidas de nivel, uno de los puntos fuertes del original por el impacto de las mismas en el móvil. Lo sorprendente es que al descubrirlos en los santuarios, aparecen escenas del juego original de ese personaje junto a un cuestionario que hay que 'superar' para llegar al nuevo acompañante.

Unas horas después de su lanzamiento, la edición coleccionista está agotada en la web oficial de Square Enix, y es que los 219,99 euros no han sido una barrera para los amantes de la saga. La edición normal está a 59,99 euros en una trama planteada para unas 30-40 horas en la aventura principal, porque con las secundarias se puede ampliar muchísimo más hasta llegar a las 60-80 horas.

Los espers también están presentes así como la banda sonora original de Brave Exvius junto a un bloque incorporado de más de 33 canciones nuevas que apuntan a dejar a Resonant como el próximo gran invitado de lujo en Square Enix. Antes llega The Adventures of Elliot en este mismo mes de junio, pero después el enfoque de Final Fantasy recupera los turnos para abrir una nueva vía con muchas posibilidades a largo plazo.