El significado del nuevo Xehanort joven en Quadratum y su presencia en Kingdom Hearts 4

Juan Pérez 30 MAR 2026 - 12:26h.

La estética de Quadratum en el nuevo diseño despliega múltiples teorías

La explicación del nuevo diseño de Sora para Kingdom Hearts 4

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La celebración del 24º aniversario de Kingdom Hearts cumple con las débiles aspiraciones de la comunidad a sabiendas del estatus del juego, un mensaje sencillo, revelador y el acompañamiento de una ilustración sintomática. La presencia de nuevo de un Xehanort joven desliza un mensaje muy claro sobre la narrativa de Kingdom Hearts 4 por las pistas que despliega el trabajo de muñeca de Tetsuya Nomura, esta vez, con más detalles para crear una nueva teoría en Quadratum.

El fandom de Kingdom Hearts tienen un aguante titánico no sólo por la coraza para encerrarse en el optimismo en una época sin apenas novedades, y las que llegan son malas noticias como la cancelación de Missing-Link. Aún así como mínimo hay una vez al año con un soplo de aire fresco gracias al cumpleaños de la franquicia, el habitual dibujo a mano de Nomura siempre guarda decenas de secretos.

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La conmemoración de los 24 años de vida coloca de nuevo a Xehanort joven al frente lo que le da un protagonismo extremo, porque no es la primera vez que el villano recibe esa presencia. En este caso aparece de espaldas con un paraguas y vistiendo un atuendo excesivamente moderno que lo alinea directamente con la estética de Quadratum, la ciudad de aspecto realista descubierta en el primer tráiler y las pocas imágenes oficiales.

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El primer esbozo para encajar a Xehanort joven en la nueva entrega pasa por entender que las palabras del antagonista de la saga en Dark Road mencionan la decimocuarta vida con fin para contemplar el mundo en equilibrio. Por eso este puede ser un personaje alejado al que murió, por ejemplo una réplica que él mismo escondió en Quadratum antes de los acontecimientos de KH3 como un seguro para mantenerse con vida. Es imposible saber si este nuevo Xehanort va a renacer o a aparecer con una versión alternativa en Quadratum, pero lo que está claro es que va a ser muy, muy relevante. Y lo es simplemente porque Tetsuya Nomura así lo deja claro después de crear esta ilustración que es una réplica del dibujo que mostró en 2022 donde se veía al personaje de frente. Es una forma de reforzar que va a ser el epicentro de todo.

De hecho la vinculación de la imagen con sus palabras sobre el 25 aniversario es una manera de enlazar a Xehanort con Kingdom Hearts 4, y eso lo coloca como un personaje puente para conectar el pasado con el nuevo arco narrativo por descubrir. Porque Quadratum esconde demasiados misterios del reinicio de Sora y de su encierro, de los personajes por descubrir y de ese nuevo entorno que cambia por completo el futuro de KH. De hecho los más sagaces han investigado el fondo de la imagen para equipararlo al parque Tamagawadai de Tokio, una imagen que refuerza la idea de que van a estar en un mundo cotidiano alejado de la fantasía habitual de la saga...aunque eso sólo podría ser el punto de partida de algo más grande. De hecho las imágenes pasadas de Mickey en un lugar muy similar a Scala ad Caelum dejan entrever que las aspiraciones son mucho mayores a las de simplemente reforzar la idea de un mundo real alejado de los universos habituales de la saga.

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La elección de las flores es otro punto fundamental en la ilustración porque tienen un valor incluso más importante de lo habitual al acompañar a un personaje de espaldas, por lo que son más importantes. La teoría con más fuerza habla de que esas hortensias, florecen en Tokio entre junio y julio y al afianzar la capital japonesa con el Quadratum de la ficción, algunos creen que es un símbolo del arrepentimiento del joven Xehanort de cara a su nuevo rol tras el final de Kingdom hearts 3 Otros entienden que es una pista para enviar directamente un guiño en esos meses. La única opción parece colar un tráiler, teaser o algún tipo de anuncio en el Summer Game Fest, planteado para el 5 de junio.

De ser así el mensaje que Nomura incluye en el texto enviaría un mensaje directo al lanzamiento porque en sus palabras, ellos están "trabajando muy duro de cara al 25º aniversario de Kingdom Hearts. Gracias por vuestro apoyo". Si hay un vínculo entre el simbolismo de las flores y la idea del creador de la saga, no es difícil imaginar un lanzamiento de Kingdom Hearts 4 cercano al próximo cumpleaños.

En toda esa montaña de posibilidades la única realidad es que el tráiler tiene suma seis años de teorías y esperas sin más noticias que algunos artes e imágenes puntuales. La ensoñación pasa por rezarle al Rey Mickey alguna oración de cara al evento de Geoff Keighley, porque Kingdom Hearts 4 no va a llegar este año ni mucho menos, pero si apunta a tener una presencia mayor en 2027.

La gran pregunta es si Square Enix se va a arriesgar a sacar toda su artillería para el próximo año, porque los tiempos de Final Fantasy VII: Parte 3 son muy similares, y todo apunta a que el naming va a llegar en verano. De ser así, no sería extraño tener uno de los juegos en el primer trimestre de 2027 y el otro para finales de año.