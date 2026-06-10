Kingdom Hearts 4 apunta a 2027, un descuido con pista para el aniversario

Juan Pérez 10 JUN 2026 - 07:23h.

El despertar de la entrega para darle continuidad a KH3, que salió en 2019

La explicación del nuevo diseño de Sora para Kingdom Hearts 4

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El posicionamiento de Square Enix con la muestra de Kingdom Hearts 4 en el Nintendo Direct es un golpe de timón para el estándar que recibe además un impulso inesperado desde Australia en las últimas horas. Poco después del impacto de mostrar un nuevo tráiler, inimaginable para muchos, varias tiendas minoristas han deslizado una información donde se publica que el juego va a salir al mercado en 2027 con todo lo que eso supone.

El escenario ideal de Kingdom Hearts 4 es bordar la puesta en escena del 28 de marzo de 2027, día exacto en el que la saga cumple 25 años con todo lo que eso supone para su futuro. En ese momento se cumplirán cinco años desde el primer tráiler y parece el entorno ideal para exponer la fecha de lanzamiento que ahora parece esconderse en una descripción añadida al pack de la colección prometida para Nintendo Switch 2 con los tres primeros juegos.

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La toma de decisiones de Square Enix con dos de sus mayores valores en el mercado a medio plazo es sencilla, ampliar las miras y cambiar la propuesta con Kingdom Hearts 4 y Final Fantasy VII: Revelation. El lanzamiento multiplataforma de salida está asegurado para ambos títulos desde el entorno del 'No E3' primero con el vistazo de uno en el Summer Game Fest y de otro en el Nintendo Direct, una declaración de intenciones que tiene una letra pequeña en la continuación de la narrativa.

Al parecer algunas tiendas de minoristas en Australia tienen un texto compartido donde se define el alcance de la colección recién presentada de los tres primeros juegos para Switch 2. Y en un apartado final, hay un párrafo dedicado a Kingdom Hearts 4 donde se especifica que el juego va a salir en 2027. Es raro, está lejos de ser una confirmación oficial, pero cuadra a la perfección con los tiempos para volver a ver a Sora con el envoltorio esta vez del mundo de Quadratum.

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El peso de Final Fantasy VII: Revelation para la primavera de 2027 hace pensar que si Sora vuelve en el mismo año va a tener una clara separación en el mercado, por lo que como mínimo irá a otoño, si no a invierno del próximo año. Una separación necesaria para marcar las pisadas de un juego que viene a darle continuidad a la tercera entrega de 2019 de la que parece haber pasado un siglo. Ahora la proyección de Quadratum devuelve un toque más realista que debería encerrarse sólo en el inicio de la historia antes de volver a saltar a los mundos de fantasía con el estilo y el arte habitual de la saga.

Si los caminos de Kingdom Hearts 4 apuntan a 2027, la alineación de juegos para esta generación es envidiable si se cumplen todos los pronósticos. Por ahora hay confirmaciones puntuales como Final Fantasy VII: Revelation, Stranger Than Heaven, Xenoblade Genesis, Fable o Resident Evil: Veronica, pero la lista puede ser mucho más ambiciosa. Otros juegos como Persona 6, God of War: Laufey, Intergalactic: The Heretic Prophet también están en la nebulosa de posibilidades junto a un futuro Mario 3D por descubrir, y más de uno de esta segundo grupo puede completar el año.