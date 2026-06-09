Juan Pérez 09 JUN 2026 - 17:29h.

Zelda, Kingdom Hearts y Xenoblade son las grandes sorpresas

El futuro de Kingdom Hearts 4, las posibilidades inmediatas para el aniversario de la saga

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El arquitecto de las fechas de lanzamiento para los juegos de Nintendo Switch 2 ha tenido que pasar un infierno para rellenar las casillas de exclusivos, ports y third parties para lo que resta de 2026. El espectacular Nintendo Direct deja como cierre del 'No E3' un núcleo fundamental de juegos liderado por Ocarina of Time, Xenoblade Genesis y Kingdom Hearts 4 que componen un pack global con más de 20 juegos anunciados.

El bandazo de Nintendo para pelear por el trofeo imaginario del ganador de los grandes eventos de este 'No E3' tiene asterisco, porque sin duda llega con mucha fuerza pero con poco gameplay. A diferencia del cierre de PlayStation o del Summer Game Fest, los grandes anuncios como Ocarina of Time que llegan este mismo 2026 apenas dejan una cinemática sin un vistazo directo al juego, pero hay que reconocer que es un bombazo para este mismo año.

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A la espera de saber más seguramente en el Nintendo Direct de diciembre, sí hay dos grandes dudas para conocer cuál es la fecha exacta de The Duskbloods, que por ahora sólo ha anunciado beta cerrada en verano. El resto de interrogantes están más abiertos porque hay mucho anuncio interesante sin día de lanzamiento pero sí con una ventana clara, mientras que los ports o las sorpresas como el DLC de Dragon's Dogma 2 tienen sello en Switch 2 y fecha cerrada.

El mayor miedo para la comunidad sigue en el pelotón de juegos de septiembre, aún mayor tras algún extra anunciado en el Nintendo Direct, que en general deja todas estas fechas completas entre exclusivas, ports y novedades.

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Xenoblade Chronicle 2: Definitive Edition (hoy)

Actualización disponible hoy y el 30 de julio en versión física

Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration (hoy)

SnowRunner (hoy)

DK Challenge (10 junio a 1 de septiembre)

Es un evento enlazado a diferentes retos en varios juegos de Donkey Kong, y está disponible entre esas fechas.

Observer: System Redux (18 de junio)

Devil May Cry 5: Hunter Edition (23 de junio)

Deltarune: Capítulo 5 (24 de junio)

Actualización gratuita

Star Fox (25 de junio)

Demo gratuita disponible hoy

Rythm Paradise Heaven (2 de julio)

Fitness Boxing 3: Your Personal Trainer (16 de julio)

Splatoon Raiders (23 de julio)

Direct exclusivo del juego preparado para el 30 de junio

Pokémon Pokopia (agosto de 2026)

Actualización gratuita con la expansión bajo el mar, y un pase de expansión de pago con 3 DLC's: un pueblo nuevo (Cuenca Coralina) en agosto de 2026, nuevas funciones a finales de 2026 y nueva zona a principios de 2027.

Final Fantasy XIV Online (agosto de 2026)

Big Walk (4 de agosto)

Lies of Pi: Edición Completa (6 de agosto)

Esa es la fecha del lanzamiento en digital, en físico llegará el 2 de octubre

Metal Gear Solid: Master Collection Vol.2 (27 de agosto)

Orbitals (3 de septiembre)

RuneScape: Dragonwilds (15 de septiembre)

Fire Emblem: Fortune's Weave (19 de septiembre)

Onimusha: Way of the Sword (25 de septiembre)

Rayman Legends Retold (1 de octubre)

Kingdom Hearts Colección I-III (8 de octubre)

Demo hoy de Kingdom Hearts III

Dragon's Dogma 2: Dark Arisen (9 de octubre)

Anuncio exclusivo en el Direct y lanzamiento en la misma fecha en todas las plataformas

Tales of Eternia Remastered (16 de octubre)

Nintendo Switch Sports Resorts (22 de octubre)

Final Fantasy Resonance (22 de octubre)

ONE PIECE: Grand Gourmet (23 de octubre)

Hello Kitty Party Land (29 de octubre)

Metaphor ReFantazio (12 de noviembre)

Xenoblade Chronicle 3 (3 de diciembre)

Actualización

Dragon Quest Monsters: El reino marchito (3 de diciembre)

Todos los juegos anunciados para 2026 y 2027 sin fecha

La explosión final deja la duda de The Duskbloods, la presencia de Ocarina of Time para algún momento de 2026 (seguramente tras GTA VI) y la proyección de Xenoblade Genesis para 2027.

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