Nintendo Direct confirmado para mañana 9 de junio a las 16:00

Gustavo Maeso 08 JUN 2026 - 16:19h.

La compañía japonesa celebrará mañana 9 de junio una esperada retransmisión cargada de posibles anuncios para la segunda mitad de 2026

El aplazamiento urgente de Nintendo que parece conectado al Direct de esta semana

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Tras días de rumores, con informaciones que lo daban por hecho hace unas pocas horas, se confirma finalmente que mañana, 9 de junio a las 16:00 (hora pinunsular española) tendremos un nuevo Nintendo Direct, el gran evento que cierra este largo fin de semana de 'No E3'.

El nuevo Nintendo Direct de mañana, 9 de junio, será una retransmisión que promete mostrar los próximos grandes videojuegos de Nintendo Switch 2 y que llega en uno de los momentos de mayor expectación de los últimos años para la marca. Tras meses de pequeños anuncios dispersos entre redes sociales, eventos de terceros y presentaciones centradas en indies, Nintendo prepara por fin un Direct de gran formato. Y eso, para millones de jugadores, solo puede significar una cosa: grandes anuncios en camino.

Una espera demasiado larga para los seguidores de Nintendo

La última retransmisión importante de Nintendo se celebró en septiembre de 2025. Desde entonces, la empresa ha mantenido una estrategia mucho más fragmentada, ofreciendo novedades de manera puntual a través de publicaciones en redes y eventos menores. Sin embargo, el silencio alrededor de los títulos propios más importantes ha ido alimentando todo tipo de especulaciones.

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Ahora, con Switch 2 ya plenamente asentada en el mercado y con una segunda mitad de 2026 todavía llena de incógnitas, la compañía parece preparada para enseñar sus cartas.

La comunidad lleva semanas señalando este Nintendo Direct como uno de los más importantes de la generación. No solo por los juegos que podrían anunciarse, sino también porque Nintendo necesita definir el gran calendario navideño de Switch 2 y consolidar el catálogo exclusivo de cara a 2027.

Zelda, Star Fox, Splatoon o Fire Emblem

Si hay una saga que concentra gran parte de la conversación es, sin duda, The Legend of Zelda. Los rumores sobre un remake de Ocarina of Time no han dejado de crecer durante las últimas semanas. Este movimiento tendría además un fuerte componente simbólico: en 2026 se celebra el 40 aniversario de la franquicia Zelda.

Más allá de los rumores, Nintendo sí cuenta ya con varios títulos confirmados para Switch 2 durante los próximos meses. Uno de los más destacados es el regreso de Star Fox, previsto para el 25 de junio. Las primeras imágenes del juego han despertado mucha curiosidad, especialmente por el salto visual respecto a entregas anteriores y por la posible incorporación de mecánicas online.

También veremos muy pronto Rhythm Heaven Groove, que llegará el 2 de julio, mientras que Splatoon Raiders aterrizará el 23 de julio con una propuesta aparentemente más ambiciosa y orientada al juego cooperativo. Otro de los nombres fuertes del calendario es Fire Emblem Shadows, programado para el 25 de septiembre y llamado a convertirse en uno de los grandes RPG tácticos del año para Switch 2.

La retransmisión de mañana no será simplemente otro evento digital. Nintendo se juega buena parte de la narrativa de Switch 2 durante los próximos meses. La cuenta atrás ya ha comenzado.