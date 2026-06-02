Juan Pérez 02 JUN 2026 - 15:13h.

Natethehate dará la réplica en menos de 24 horas

La posible estrategia de Nintendo con un sólo Nintendo Direct al año

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El esqueleto del 'No E3' con todos los grandes eventos cerrados para esta misma semana con el inicio del State of Play tiene un posible epílogo con el Nintendo Direct en menos de una semana. El meteorito repleto de filtraciones de las últimas semanas apenas tiene validez pero el acercamiento con una nueva fecha para el martes 9 de junio coloca un horizonte muy lógico para darle continuidad a todo el contenido con un cierre made in Nintendo.

El poder del leak no funciona en manos de cualquiera porque no todos los insiders tienen el mismo espíritu para volcar sus informaciones en información, pero esta encaja a la perfección. Con todos los focos puestos en Natethehate, actualmente el más profesional y con más aciertos de renombre a sus espaldas, un filtrador español lo ha adelantado en las últimas horas para dar una fecha bastante certera para el Nintendo Direct.

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Natethehate tiene a día de hoy el subrayado en todo lo correspondiente a Nintendo después de adelantar el anuncio del nuevo Star Fox, y todavía tiene múltiples triples pendientes de confirmación. En los últimos días ha afirmado que este miércoles va a dar la fecha del Nintendo Direct en su podcast, pero antes de hacerlo Nash Weedle le ha adelantado para colocar el 9 de junio como el epicentro de la nueva presentación de la compañía japonesa.

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La relevancia del mensaje está en que en su primera versión, nadie entendía qué significaban los símbolos utilizados, por lo que luego ha tenido que aclarar que se refería a la fecha del Nintendo Direct. La elección del 9 de junio la ha dejado entrever él en los comentarios a la publicación después de múltiples negaciones del resto de fechas de los comentarios, tanto es así que también ha aclarado el por qué de la hoja y la bandera de Estados Unidos.

Al parecer todo puede significar un vínculo con Animal Crossing New Leaf en relación a la Nintendo Switch 2, por lo que toca esperar alguna novedad interesante en el Nintendo Direct de este martes 9 de junio si todo se confirma.

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Esta fecha no va a ser del todo creíble hasta conocer verdaderamente qué fecha expone Natethahate, y será ahí cuando Nash Weedle tome un punto a su favor después tantos aciertos como descuidos en el pasado. Aún así el 9 de junio es perfecta porque toma la suficiente distancia con Star Fox (25 de junio) como para generar un plus de contenido de cara a generar expectativas y al mismo tiempo permite otra gran oleada de sorpresas sin cubrir un lanzamiento automáticamente después.

Aún así esta decisión sería bastante radical con respecto a lo vivido por Nintendo en los últimos años, porque en un lustro nunca se ha adelantado antes de la tercera semana del mes de junio para el Direct. De hecho en los dos últimos años ha encajado la fecha el día 18, algo que perfectamente podría mantenerse este año. Pero la filtración cambia la previsión para instalar una nueva opción en el horizonte.

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En el listado de preferencias más allá del leak de Animal Crossing está la previsión de Star Fox, Rhythm Heaven Groove y Splatoon Raiders para generar hype, aunque hay mucho más pendiente. La fecha de Fire Emblem: Fortune's Weave es uno de los deseos más marcados así como el Capítulo 5 de Deltarune o Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido. Y al final de todo está la filtración de Nate sobre The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake, muchos titulares para un evento con un interrogante gigantesco a su alrededor.