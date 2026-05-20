El precio falseado de Pokémon Viento y Oleaje en la escala de Switch 2

Juan Pérez 20 MAY 2026 - 08:17h.

La primera toma de contacto desde Amazon sin pasar por la eShop

Pokémon Viento y Oleaje: el exagerado favoritismo de Pombon entre los iniciales

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El adelanto de los precios en los juegos exclusivos de Nintendo Switch 2 tiene un marco muy cerrado que parece saltar todas las previsiones con el caso de Pokémon Viento y Oleaje. La venta del título en Amazon rompe la lógica con un enlace alejado de la realidad no sólo por la lejanía con la confirmación oficial de los desarrolladores sino por el detalle de la letra pequeña con respecto al próximo anuncio.

Pokémon Viento y Oleaje no está listado todavía en la eShop, pero desde algunas ventanas de Amazon ya tiene precio definido a pesar de no tener el respaldo de Nintendo. Los 79,99 euros listados actualmente para la llegada de la 10ª generación a la franquicia es especialmente extraño por el timing, porque no hay oficialidad, y aún así eso no quita que pueda ser el precio real.

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La comparativa con los juegos de Nintendo Switch 2 hasta la fecha es difusa, pero el caso más cercano puede ser el de Leyendas Z-A, que está en los 59,99 en la eShop como título digital. Es cierto que el nuevo estándar de los juegos principales de Switch 2 es algo más alto como han demostrado Mario Kart World o Donkey Kong Bananza con los precios más altos hasta ahora de la consola. Y si hay que vaticinar qué juego de los conocidos puede estar al mismo nivel ese es Pokémon Viento y Oleaje.

Aún así el acierto o no del precio no deja de ser una estimación, porque en la letra pequeña de la compra de Amazon se define que se subirá o bajará el precio final del producto según los movimientos oficiales. Lo que significa que ya se puede reservar en esa cadena alemana desde Amazon, pero se reembolsará la diferencia si el precio finalmente es más bajo.

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Las escalas con los precios de los nevos juegos es muy diferente, porque nada tiene que ver el impacto de un Donkey Kong Bananza con Splatoon Raiders, de hecho hay 20 euros de diferencia entre ellos. Y lo que ha vendido el gorila refleja el éxito del mismo, por lo que la toma de decisiones con cada título es una forma de refrendar qué juegos se pueden permitir estar en ese escalón.

De hecho uno de los grandes problemas del lanzamiento de la Nintendo Switch 2 en los meses iniciales ha sido no dar con la tecla exacta en todos los casos, y Mario Tennis ha sido el caso más sonado. Con ventas por debajo del millón de copias según se entiende de su ausencia de estadísticas en el último informe financiero de Nintendo, el alto precio del juego ha podido marcar la diferencia con lo que ha llegado después, precios más bajos para Splatoon Raiders, Yoshi and the Misterious Book y Starfox.

Aún así el peso de la décima generación de la saga con Pokémon Viento y Oleaje invita a pensar en los 79,99 euros como base, el mismo que Bananza, y todos los rumores apuntan a que llegará a finales de 2027 por lo que toca esperar. Esta es la comparativa completa con todos los juegos mencionados en orden de lanzamiento en Nintendo Switch 2.

Mario Kart World

Fecha de lanzamiento: Julio de 2025

Julio de 2025 Precio: 79,99 € (Digital) / 89,99 € (Físico)

Donkey Kong Bananza

Fecha de lanzamiento: 17 de julio de 2025

17 de julio de 2025 Precio: 69,99 € (Digital) / 79,99 € (Físico)

Hyrule Warriors: La era del destierro

Fecha de lanzamiento: 6 de noviembre de 2025

6 de noviembre de 2025 Precio: 69,99 € (Digital) / 79,99 € (Físico)

Kirby Air Riders

Fecha de lanzamiento: 20 de noviembre de 2025

20 de noviembre de 2025 Precio: 59,99 € (Digital) / 69,99 € (Físico)

Metroid Prime 4: Beyond (Nintendo Switch 2 Edition)

Fecha de lanzamiento: 4 de diciembre de 2025

4 de diciembre de 2025 Precio: 59,99 € (Digital base) / 69,99 € (Físico nativo)

Mario Tennis Fever

Fecha de lanzamiento: 12 de febrero de 2026

12 de febrero de 2026 Precio: 69,99 € (Digital) / 79,99 € (Físico)

Pokémon Pokopia

Fecha de lanzamiento: 5 de marzo de 2026

5 de marzo de 2026 Precio: 69,99 € (Digital) / 79,99 € (Físico)

Splatoon Raiders

Fecha de lanzamiento: 23 de julio de 2026

23 de julio de 2026 Precio: 49,99 € (Digital) / 59,99 € (Físico)

Yoshi and the Mysterious Book

Fecha de lanzamiento: 21 de mayo de 2026

21 de mayo de 2026 Precio: 59,99 € (Digital) / 69,99 € (Físico)

Starfox