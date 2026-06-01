Ocarina of Time Remake no será el único bombazo del Nintendo Direct

Juan Pérez 01 JUN 2026 - 10:15h.

Natethehate aclara el horizonte de la Switch 2

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La transformación de los eventos enarbolados al ‘No E3’ a lo grande desde el State of Play de este martes tiene un punto negro gigantesco en los movimientos del Nintendo Direct. La compañía japonesa esconde su ultimo as bajo la manga mientras el gran filtrador de esta década levanta la alfombra de los secretos con más informaciones sobre sus exclusivos.

El Nintendo Direct está en la mente de toda la comunidad que guarda una Switch o una Switch 2 en el estante porque son conscientes de que va a llegar sí o sí en el mes de junio. La ausencia de febrero pesa tanto como las filtraciones de Natethehate, el insider por excelencia que ya adelantó el juego de Star Fox por lo que su lista de propuestas está por definer.

The Legend of Zelda: Ocarina of Time Remake es la bandera principal de esa filtración adelantada por Nate, pero al parecer no es la única información que tenia sobre Nintendo. El insider ha revelado en las últimas horas que de todo el contenido que le llegó sobre los próximos pasos de Nintendo solo ha revelado una parte, y eso dice mucho de lo que puede guardar la Switch 2 a medio plazo.

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Y hay que tener esas palabras muy presents porque Nate ha hablado largo y tendido del future de Nintendo con los anuncios de Star Fox y Ocarina of Time, pero también de más anuncios. Ha dejado entrever que Pikmin 4 está muy cerca de llegar en su version de Switch 2 durante el verano de 2026, además de haber adelantado que el nuevo Mario 3D llegará en 2027.

A día de hoy es raro imaginar que un leaker dice públicamente que se guarda información, porque el patron habitual de estos es soltar todo lo que tienen. Eso puede significar que quizás el resto de las filtraciones no es tan verídica y por eso no se quería arriesgar, pero la realidad es que si todavía hay más bombazos preparados para este año (Nintendo Direct de junio y a priori el de septiembre), significa que hay más sorpresas de las esperadas.

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El interrogante de la fecha apunta según la lógica de los últimos años al 17 o 18 de junio, pero hay una oportunidad de adelantar el evento una semana antes para llegar sobre el 10-11 de junio. El nuevo Star Fox sale al mercado el 25 de junio por lo que si hay un evento una semana antes, puede pisar por complete el hype alrededor de la revision de la historia de Fox McCloud. Aún así esta decision sería cortar co lo que ha hecho Nintendo en el ultimo lustro.

El rumor más sonado de las últimas horas coloca incluso el Nintendo Direct el 4 de junio, pero es una información algo absurda a sabiendas del calendario del ‘No E3’. Todo está preparado y sería muy raro hacer un movimiento a estas alturas, algo que corrobora el propio Nate the Hate.

Entrar en la dinámica de las filtraciones es casi una religion, la decision sobre creer no siempre debe llegar con hechos posteriors. Es una forma de interactuar, de generar hype y de crear relevancia alrededor de las señales, por lo que la burbuja del Nintendo Direct es cada vez más grande siquiera sin tener una fecha prevista.