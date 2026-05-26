La Steam Machine a marchas forzadas, un plan adherido al Summer Game Fest

Juan Pérez 26 MAY 2026 - 09:32h.

El primer teaser lo deja el propio Geoff Keighley

El rango de precios rumoreado para la Steam Machine de Valve

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La hoja de ruta de la Steam Machine en los últimos seis meses lleva tantos giros dramáticos en el proceso que parece imposible imaginar un vínculo para su lanzamiento, pero Geoff Keighley ha dejado un teaser bastante llamativo. El creador y presentador del Summer Game Fest ha colocado una huella sintomática en redes sociales con un GIF que solo aparece en redes sociales al buscar la palabra ‘Steam’, y las alarmas se han desatado.

El entorno de Valve, con el mando ya en el mercado, presenta un reto considerable con respecto a la previsión tras los procesos filtrados de cara al possible anuncio de la fecha de lanzamiento de la consola. La aparición de la Steam Machine en la lista oficial de los productos confirmados con Vulkan 1.4, lo que avala la compatibilidad aprobada deslizando así una aparición pronta en el Mercado.

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Ese revuelo lo aprovecha a la perfección Keighley para hacer acto de presencia a poco menos de dos semanas de su presentación con lo que eso significa. Tener el poder de dar un zarpazo a la actualidad con una novedad de la Steam Machine es ideal en plena Guerra por la exclusividad entre PlayStation y Xbox, pero sobre todo por lo que puede significar la nueva consola de Valve.

Si Geoff tiene algo entre manos en relación con Valve la lógica apunta a la Steam Machine, pero no hay que dejar de lado que está enlazando una pantalla de humo. Y por si algo se ha caracterizado el presentador en más de una occasion, es por jugar con su público adelantando pistas de algo que a posteriori no aparece en sus eventos. Aunque eso no va a eliminar la fantasia de muchos no solo de tener la fecha de la consola, sino algún adelanto incluso de la existencia de Half-Life 3.

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La realidad es que Valve entra muy pocas veces en estos escenarios por lo que es imposible adivinar cómo es su estrategia de marketing para enfocar el Mercado. Más aún a sabiendas de lo propios que son como compañía a la hora de lanzar un producto, algo que se ha notado de manera individual con el Steam Controller con todo lo que ha supuesto con algún problema en reservas y envíos, algo que también se puede activar en cualquier momento con la Steam Machine.

La segunda opción es consolidar en el mercado el precio de la consola con un gran anuncio tras el debate abierto sobre la inflación del mercado, algo que ha generado subidas generales tanto en Nintendo Switch 2 y PlayStation. El vínculo con el valor exacto de la Steam Machine y la exclusividad de una consola que no se consigue por el método tradicional al que muchos jugadores están acostumbrados suman. Pero entre tanta esencia a otra época está la consecuencia directa de llegar a toda la biblioteca de la plataforma de Valve de la mejor forma posible, y con una consola de sobremesa las posibilidades son infinitas. Por eso el cartel del Summer Game Fest es perfecto, por lo que ahora sólo pasa por activar el bingo de las predicciones también con la Steam Machine.