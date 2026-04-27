Valve separa su mando de la Steam Machine con precio y fecha oficial para mayo

Juan Pérez 27 ABR 2026 - 19:35h.

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La famosa crisis de la RAM establece una nueva hoja de ruta para Valve con el lanzamiento de su próxima consola, y después de amontonar retrasos con respecto a la previsión anunciada, el mando pasa al primer plano en solitario. La Steam Machine llamada a competir con el resto de plataformas sigue en un pozo a la espera de saber cómo se reevalúa el mercado con la subida de las piezas por culpa de la IA, y mientras tanto el primer paso es tibio.

Valve hace oficial la filtración de los últimos días con la aparición definitiva del Steam Controller, el mando para su nueva consola que llega al mercado el próximo 4 de mayo a un coste de 99 euros. A pesar de que en el pasado ya sacaron un mando independiente, ahora el contexto es muy diferente porque este lanzamiento va ligado desde su anuncio a la Steam Machine para llegar junto a la consola pero la realidad ahora es muy diferente.

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La propuesta de llegar al mercado a principios o en la primera mitad de 2026 no parece nada real a sabiendas de la situación con las RAM, y ese anuncio oficial ahora es papel mojado. La única convicción de Valve es separar su mando para tocar mercado antes de tiempo sin apenas dar explicaciones de todo este proceso con lo que supone para los fans, tener un mando sin consola con el consiguiente interrogante por el modus operandi y sus posibles juegos iniciales (Half-Life 3 y Deadlock).

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El Steam Controller llega con sticks analógicos magnéticos con un conjunto completo de entradas para jugar de múltiples formas a los títulos de la biblioteca de Steam. Además tiene cuatro motores hápticos que permiten una vibración de alta definición que se suma a una batería de 8,39 Wh que proyecta con una carga hasta 35 horas de jugabilidad sin pausa. Aún así los pedidos todavía están cerrados por lo que no se puede reservar/comprar hasta el mencionado 4 de mayo desde Steam.

La gran pregunta es cuál es la próxima decisión de Gabe Newell a sabiendas de que el mercado ha roto sus planes, porque el mando ahora tiene su propia vida ante la comunidad que espera la consola. Obviamente el mando fluye por sí mismo dentro del entramado de Steam pero debe ser un complemento para una consola hasta ahora inexistente, lo que abre una nueva oportunidad para el pack de venta.

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Si el mando está en el mercado por esos casi cien euros, no es extraño pensar que la Steam Machine puede salir a la venta sin mando para reducir el impacto de la cifra. Si no hay mando, el pack puede ser más barato de inicio con lo que eso significa para el mensaje directo a los fans, sobre todo porque la necesidad del mando ahora es muy diferente. Cualquiera tiene un mando en casa compatible con los elementos de Steam o al menos puede conseguirlo, por lo que eso puede bajar el precio final. Y si alguien quiere el Steam Controller, lo puede comprar ya.

Esa es la forma más inteligente de cubrir un espacio de debate donde ahora todo parece una subida de precios imposible de frenar tal y como han corroborado otras compañías como Sony con aumentos de precio constantes. Es una decisión mucho más arriesgada que hacerle ver a Newell que salir de lanzamiento con una consola a pérdidas para ser competitivos no tiene mucho sentido tal y como se ha rumoreado en las últimas horas. Ahora sólo falta ver cuáles son los próximos pasos de Valve para salir de ese pozo mientras la comunidad prueba el mando en un contexto muy diferente al esperado.