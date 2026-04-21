Gustavo Maeso 21 ABR 2026 - 16:31h.

Desde ya y hasta el 27 de abril puedes hacerte con increíbles descuentos en juegos de temática medieval de todo tipo

Los 3 juegos de Steam que puedes conseguir gratis para toda la vida

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El calendario anual de Steam está salpicado de eventos con promociones, demos y descuentos de todo tipo, agrupados por géneros o temáticas. Esta semana, el festival de ofertas está protagonizado por los juegos de temática medieval. Si te gusta esta época histórica, que siempre ha inspirado y sigue inspirando el desarrollo de miles de videojuegos, sumérgete en el Festival de la Edad Media de Steam que se celebra del 20 al 27 de abril, y trae descuentos y demos propios de esta oscura y fascinante época histórica donde la higiene brillaba por su ausencia pero surgían leyendas de valor y heroísmo.

Supervivencia, mundos abiertos, acción, roguelikes, RPG's, aventuras, juegos de construcción de ciudades, simuladores... hay decenas de géneros que se inspiran en la época medieval para construir sus propuestas jugables. Entra y explora tus títulos favoritos del inmenso catálogo medieval de Steam.

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Los descuentos más jugosos del Festival Medieval

Los descuentos temporales son una fabulosa forma de conseguir ese título al que ya habíamos echado el ojo con un precio especial. El Festival de la Edad Media aplica un montón de descuentos al catálogo y, aunque hay cientos de ellos, hemos destacado los más jugosos (atendiendo ala importancia de los juegos y a su porcentaje de descuento). Estos son nuestros favoritos:

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Black Desert (-90%): 0,99 euros

(-90%): 0,99 euros Age of Empires II Definitive Edition (-65%): 11,54 euros

(-65%): 11,54 euros Dark Souls III (-50%): 29,99 euros

(-50%): 29,99 euros Crusader Kings III (-70%): 14,99 euros

(-70%): 14,99 euros Kingdom Come Deliverance II (-50%): 29, 99 euros

(-50%): 29, 99 euros The Witcher III Wild Hunt (-80%): 5,99 euros

(-80%): 5,99 euros Dragon’s Dogma II (-58%): 27,29 euros

(-58%): 27,29 euros Farthest Frontier (-50%): 16,99 euros

(-50%): 16,99 euros Scriptorium: Master of Manuscript (-20%): 11,99 euros

(-20%): 11,99 euros Lords of the Fallen (-67%): 9,89 euros

(-67%): 9,89 euros Travellers Rest (-33%): 12,05 euros

(-33%): 12,05 euros La Tierra Media: Sombras de Guerra (-90%): 3,99 euros

(-90%): 3,99 euros Bellwright (-34%): 19,13 euros

(-34%): 19,13 euros Wartales (-60%): 13,99 euros

Demos para experimentar el medievo

Otro de los elementos protagonistas de este festival (ademas de una recopilación de juegos free to play como Albion Online o Conqueror's Blade) son las demos de juegos. Muchas de ellas te permiten probar esos juegos que ya se han lanzado y de los que todo el mundo habla, pero también descubrir nuevas joyas que todavía no están a la venta o acaban de salir.

Entre la enorme oferta te recomendamos que pruebes el genial simulador de manuscritos medievales que acaba de llegar a Steam Scriptorium: Master of Manuscript o un buen número de otros recientes éxitos como Tainted Grail: The Fall of Avalon, Open The Gate Just A Little, Medieval Frontiers o Monastery: Ora et Labora.

También puedes aprovechar para probar las demos de juegos ya consolidados y clásicos como Heroes of Might and Magic: Olden Era, Ghotic Remake, DYNASTY WARRIORS: ORIGINS, Mandragora y muchos otros.