Subnautica y más chollos por menos de 10 euros en el Festival de los Océanos de Steam

Gustavo Maeso 21 MAY 2026 - 17:11h.

Puedes conseguir el título original de Subnautica a un precio de locos, junto a más ofertas pasadas por agua

El verdadero valor de Subnautica 2, en la cima de los deseados de Steam

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Aprovechando que Subnautica 2 ha vendido ya más de 4 millones de copias desde que se lanzó hace unos días en acceso anticipado, Steam se ha enrolado en un barco por los siete mares y ha organizado un festival de demos y descuentos muy especial: el Festival de los Océanos. Un festival especial de ofertas que giran en torno a todos esos videojuegos que tienen en los mares y océanos su inspiración: ya sean juegos de piratas, navegantes, submarinos y animales de los mares de todo tipo.

El Festival de los Océanos de Steam está activo desde hoy mismo y hasta el próximo 25 de mayo a las 19:00 (hora peninsular española).

Como siempre intentamos hacer, nosotros hemos buceado (nunca mejor dicho) entre las ofertas de este nuevo festival de Steam para encontrar los mejores chollos. Y claro, como era de esperar, al calor del éxito rotundo de su secuela, el principal tesoro de este festival es Subnautica, el título original de la saga de los surcoreanos de Unknown Worlds Entertainment. Puedes hacerte con el título que inició toda esta locura por tan solo 7,49 euros (un loco 75% de descuento). También puedes hacerte con Subnautica Below Zero por el mismo precio (7,99 euros). Pero hay más:

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Chollos del Festival de los Océanos de Steam por menos de 10 euros

Subnautica : 7,49 euros (75% de descuento - antes 29,99)

: 7,49 euros (75% de descuento - antes 29,99) Subnautica Below Zero : 7,49 euros (75% de descuento - antes 29,99)

: 7,49 euros (75% de descuento - antes 29,99) Skull & Bones : 2,99 euros (90% de descuento - antes 29,99)

: 2,99 euros (90% de descuento - antes 29,99) Man Eater : 5,09 euros (85% de descuento - antes 33,99)

: 5,09 euros (85% de descuento - antes 33,99) Still Wakes the Deep : 8,74 euros (75% de descuento - antes 34,99)

: 8,74 euros (75% de descuento - antes 34,99) Stranded Deep : 7,99 euros (50% de descuento - antes 15,99)

: 7,99 euros (50% de descuento - antes 15,99) SOMA : 7,24 euros (75% de descuento - antes 28,99)

: 7,24 euros (75% de descuento - antes 28,99) Still Wakes the Deep : 8,74 euros (75% de descuento - antes 29,99)

: 8,74 euros (75% de descuento - antes 29,99) Layers of Fear 2 : 1,67 euros (90% de descuento - antes 16,79)

: 1,67 euros (90% de descuento - antes 16,79) Ship of Fools : 9,99 euros (75% de descuento - antes 39,99)

: 9,99 euros (75% de descuento - antes 39,99) Port Royale 4 : 3,99 euros (90% de descuento - antes 39,99)

: 3,99 euros (90% de descuento - antes 39,99) Harold Halibut : 9,79 euros (72% de descuento - antes 39,99)

: 9,79 euros (72% de descuento - antes 39,99) Under the Waves : 2,99 euros (90% de descuento - antes 29,99)

: 2,99 euros (90% de descuento - antes 29,99) Silt : 2,24 euros (85% de descuento - antes 14,99)

: 2,24 euros (85% de descuento - antes 14,99) Depth : 4,24 euros (75% de descuento - antes 16,99)

: 4,24 euros (75% de descuento - antes 16,99) Rogue Waters: 9,56 euros (67% de descuento - antes 28,99)

PUEDE INTERESARTE La duración de la historia principal de Subnautica 2 en el acceso anticipado

Ahí os dejamos nuestra selección de algunos juegazos, con críticas muy positivas en Steam, que atesoran los descuentos más jugosos y que dejan el precio final por debajo de los 10 euros. Pero también hay un montón de demos gratuitas en el festival y un puñado de juegos free to play de temática marinera que también puedes aprovechar para probar, como World of Warships, The Pirate: Caribbean Hunt, Maelstrom, Sirocco o AC Sailing.