Juan Pérez 15 MAY 2026 - 10:13h.

La trama principal de los tres primeros episodios está en las 12 horas

Subnautica 2, el misterio del NoA y el árbol central en el nuevo tráiler

Compartir







El atracón de Subnautica 2 en su primer día de vida es una constante en la mayoría de los casos del millón de jugadores que en menos de 24 horas se ha volcado con el título de Unknown Worlds. Con el descubrimiento del planeta a sabiendas del estado del acceso anticipado, muchos dudas de cuál es la estimación exacta con respecto a la duración del juego, e independientemente de la libertad creativa en la base y en la exploración, hay una respuesta definida.

La promesa de Anthony Gallegos como Lead Designer de Unknown Worlds es la de cubrir de la mejor manera posible el early access de Subnautica 2 como el más ambicioso hasta la fecha. Con la promesa de tener el mapa inicial más grande con respecto al primer Subnautica y a Below Zero, la expedición tiene por delante como poco unas 12 horas enfocadas en la historia principal con mucho por descubrir.

PUEDE INTERESARTE El test para descubrir qué rol eres en Subnautica 2

El caso de Subnautica 2 es cuanto menos significativo por el complejo proceso por el que han pasado todas las partes hasta llegar al lanzamiento, líos judiciales de por medio. Aún así la estimación oficial del equipo es la de poder jugar unas 12 horas para completar la historia, conocer más de cerca qué significa el árbol, qué implicaciones tiene en la trama de La Deuda y cómo se complementa con el misterio de NoA.

Eso supone actualmente investigar las dos regiones expuestas de salida hasta llegar a las seis prometidas para la versión 1.0, pero hasta entonces como mínimo hay dos años por delante de trabajo. Es fundamental este punto, porque todo comprador de Subnautica 2 debe saber que el juego está en un porcentaje bajo de desarrollo con respecto a lo que será, porque sólo hay tres capítulos oficiales de los nueve o diez que tendrá la historia principal cuando todo esté finalizado.

PUEDE INTERESARTE La barrera del idioma en Subnautica 2, un reto para el early access

El jugador menos minucioso puede llegar al final de la trama actual en 12 horas, pero el juego permite mucho más. La exploración conjunta en el cooperativo y todas las posibilidades para investigar los biomas a fondo, craftear y sobre todo construir bases lo más completas posibles, elevan la experiencia a una cifra que no tiene un fin definido. Porque la aventura de Subnautica en solitario sí cuadra entorno a las 15-20 horas con todo eso, pero en el co-op todo va a más.

De hecho la construcción de la base es un gancho por lo que supone como evolución con respecto a los juegos anteriores, una adicción que pasa por equilibrar la experiencia desde otra perspectiva. Y no sólo por lo que significa la reorganización de la misma, sino la defensa ante los ataques de los tiburones martillo entre tantos otros.

PUEDE INTERESARTE El verdadero valor de Subnautica 2, en la cima de los deseados de Steam

El inicio de la historia es muy poderoso, atrapa, así como el descubrimiento de las nuevas especies aterradoras bajo el mar, lo que en esencia recupera la base del primer juego y la expande con UE5 para ir aún más lejos. Lo saben por ahora los cerca de 470.000 concurrentes en Steam que han logrado un auténtico récord para la franquicia, que apunta a un plus de ventas muy poderoso en la primera semana de vida desde este early access.