La barrera del idioma en Subnautica 2, un reto para el early access

Juan Pérez 07 MAY 2026 - 21:19h.

Una primera hornada que irá a más

Las 4 escalas de especificaciones en PC para jugar a Subnautica 2, del mínimo al Ultra

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El planteamiento de Subnautica 2 como un acceso anticipado de dos años tiene múltiples asteriscos a explicar en la comunidad, desde la necesidad de buscarle un cierre a la historia a los idiomas. La seguridad para buscar la mejor ejecución a la hora de llevar la experiencia a la comunidad exige un guion a medida para salvaguardar el proyecto, por eso hay muchos idiomas pendientes de confirmación durante el desarrollo.

El español de España no está entre los idiomas iniciales de Subnautica 2 como sí lo está en el primer juego, pero esa no es una frontera para los jugadores patrios. La decisión de Unknown Worlds Entertainment para su juego es mucho más inteligente para llegar al éxito, apostar de primeras por el español de Latinoamérica para introducir más adelante un cupo de idiomas que no aparecen de lanzamiento en el early access.

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Esta jugada de dejar de lado algunos idiomas es habitual, aunque el caso de Subnautica 2 es bastante interesante porque apuesta por hasta 11 lenguas de lanzamiento. A día de hoy el primer juego está cubierto en 27 idiomas por lo que la diferencia es palpable, pero aún así es una vista preliminar en un caso donde casi todo el mundo va a entender el juego dentro de su entorno, ya sea por una comprensión parecida o porque hay un segundo idioma muy integrado en la sociedad.

En el caso del portugués es exactamente igual, Subnautica 2 cubre el portugués de Brasil pero no el de Portugal, y seguramente la decisión pase por el número de jugadores potenciales. Con China sucede lo mismo, la secuela sí tendrá de inicio el Chino simplificado pero no el Chino Tradicional como sí lo tiene el primer juego.

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Con un acceso anticipado de dos años, la evolución en el trabajo en todas las vertientes parte de conocer a sus fans. En el caso del español el peso de Latinoamérica en general es mucho mayor que el español de España por sí mismo, por eso han hecho una elección cómoda para, seguramente, ahondar en el futuro ampliando los idiomas.

La medición de un proyecto que se ha convertido en algo mucho más grande con el paso de los años cubre estos casos con paciencia, por eso nadie duda de que el español de España va a estar en el futuro del juego. De hecho es lo más normal a sabiendas de cómo están funcionando las cifras de Subnautica 2 en seguidores y lista de deseados en Steam, por lo que es un proceso natural. De hecho en los países de habla hispano cada cual tiene su propio lenguaje, sus propia jerga, lo que limita también esa generalización habitual en los videojuegos dentro de un mismo encuadre con el español de Latinoamérica.

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La barrera del idioma es más limitante para otros jugadores a nivel internacional que no tienen su idioma a pesar de que en muchos de estos países, el inglés es una lengua comúnmente hablada. El polaco, el búlgaro, el holandés, el lituano o el eslovaco son ejemplos de idiomas que no están en Subnautica 2 de lanzamiento pero sí en el juego original, pero es una transición común.