Las 4 escalas de especificaciones en PC para jugar a Subnautica 2, del mínimo al Ultra

Juan Pérez 05 MAY 2026 - 12:29h.

Una subida de potencia con respecto al primer juego

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El salto de calidad de Subnautica 2 para el early access del 14 de mayo se diferencia al primer juego por la repercusión directa en las especificaciones para optar a uno de los cuatro niveles de experiencia del juego. Los requisitos de gráficas y RAM son oficiales para poder disfrutar de la experiencia tanto desde la zona más pausada con la base mínimo hasta la versión Ultra++ para jugar en 4K, un pack con causas lógicas tras el cambia hacia Unreal Engine 5.

El uso del motor de última generación y el multijugador son las dos razones principales de por qué el mismo ordenador que tiró a 60 FPS al límite con Subnautica ahora no puede hacer lo mismo con la secuela. Las expectativas con la exploración y la supervivencia a las puertas de los drops de Twitch pasan por descubrir cuáles son las opciones de cada jugador según su PC, y la elevación de esos mínimos pasa sobre todo por entender la presencia de la iluminación dinámica y de la geometría detallada.

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Los dos aspectos (Lumen y Nanite) son las bases para entender por qué Subnautica 2 se verá mucho mejor que la primera entrega a pesar de tener unos gráficos tan similares a lo que hizo Unknown World con Below Zero allá por 2019. Sobre todo porque el salto a Unreal Engine 5 permite no sólo una mejora visual, sino también añadir mundos y biomas más persistentes gracias al añadido de la CPU y de la RAM. Ese mismo extra es el que tira del modo multijugador, para el que es fundamental apoyarse también en la última generación, por eso los requisitos de la CPU son tan altos en las dos versiones Ultra.

Requisitos mínimos

Los jugadores con un ordenador de hace unos años pasan obligatoriamente por esta versión que permite jugar a “Subnautica 2” con fluidez a 1080p y 30 FPS

Procesador: Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600

Intel i5-8400 o AMD Ryzen 5 2600 Tarjeta gráfica: NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5500XT

NVIDIA GTX 1660 / AMD RX 5500XT RAM: 12 GB

12 GB RAM de vídeo: 6 GB

6 GB Sistema operativo: Windows 10/11

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Configuración recomendada

El estándar pide 16 GB de RAM para llegar a la fluidez de los 60 FPS con movimientos más naturales, para lo que hace falta un ordenador moderno sin la necesidad de llegar a gastos extremos.

Procesador: Intel i7-13700 o AMD Ryzen 7 7700X

Intel i7-13700 o AMD Ryzen 7 7700X Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6700XT

NVIDIA RTX 3070 / AMD RX 6700XT RAM: 16 GB

16 GB RAM de vídeo: 8 GB

8 GB Sistema operativo: Windows 11

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Ultra

El estándar sube un escalón en 1440p y 60 FPS para mejorar texturas, dibujados y efectos. Es una gama alta con tarjetas gráficas muy potentes así como procesadores con alta carga de trabajo.

Procesador: Intel i7-13700 o AMD Ryzen 7 7700X

Intel i7-13700 o AMD Ryzen 7 7700X Tarjeta gráfica: NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 6900XT

NVIDIA RTX 4070 / AMD RX 6900XT RAM: 32 GB

32 GB RAM de vídeo: 12 GB

12 GB Sistema operativo: Windows 11

Ultra++

El extremo pasa por la máxima experiencia desde el 4K y 60 FPS, lo mejor del mercado para entrar en Subnautica 2 de la mejor manera posible.