Subnautica 2 certifica fecha, precio y horarios de lanzamiento del acceso anticipado

Juan Pérez 03 MAY 2026 - 10:12h.

El descubrimiento de las corrientes marinas, la nueva mecánica del survival

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El acceso anticipado de Subnautica 2 plantea una nueva experiencia completamente renovada con una segunda entrega llamada a cambiar el sino del survival independientemente del significado que eso tiene en la propia saga. La hoja de ruta de los mejores juegos pendientes de 2026 plantea con lo nuevo de Unknown Worlds para el 14 de mayo para PC, Xbox Series y Game Pass con un planteamiento abierto al modo multijugador de hasta cuatro jugadores sin perder la esencia del solitario con mapa de horarios y el precio inicial.

La inundación inicial de Subnautica 2 desde el fondo del mar consigue su renovación total no sólo en las páginas oficiales del juego sino en el vistazo cinematográfico de lo que va a significar descubrir Alterra. El descubrimiento de un nuevo mundo alienígena en el eje del nuevo proyecto de Xbox y en Steam ofrece un nuevo hogar donde no todo funciona como debería, un punto de partida para sobrevivir y marcar el futuro de la humanidad.

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El juego de Unknown Worlds coloca los 29,99 dólares como el precio definitivo, aunque todavía no hay una conversión a todas las regiones por lo que hay que esperar unos días para verlo activado en las diferentes tiendas de Steam y Xbox. Aún así la compra del acceso anticipado permite que ese gasto signifique conseguir todas las inclusiones de actualizaciones hasta el lanzamiento de la versión 1.0 y todo lo que llegará después independientemente de algún DLC posterior de pago.

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La espera durante más de 10 años, experiencias incluidas en el primer juego, pasan ahora por descubrir múltiples detalles en el tráiler como la existencia de dos soles entre alguno de los misterios planteados para el juego. A partir de ahí la funcionalidad para jugar entre plataformas es el mejor empujón para ese cooperativo donde los desarrolladores exponen que hay mucho más que supervivencia.

En una entrevista a PC Gamer, el jefe de diseño de Unknown Worlds Anthony Gallegos, habla de que ellos entienden Subnautica 2 como un juego de exploración primero que luego tiene mecánicas de supervivencia para ejecutar el apoyo en esa exploración. Y colocar esa sentencia en un mundo con nuevos biomas, criaturas y misterios en las profundidades de un nuevo espacio submarino en un mundo alienígena es cuanto menos atrayente tras ver lo que ha significado el primer juego en la industria.

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Una de las grandes novedades jugables son las corrientes marinas, uno de los nuevos símbolos del juego que no aparecían hasta ahora ni en Subnautica 1 ni en Below Zero, y puede cambiar por completo la experiencia. Los propios desarrolladores explican que si te pilla una corriente marina y no la puedes evitar, te puede llegar a cualquier lugar desconocido con lo que eso supone en un mundo como el de Alterra, porque puedes acabar en un espacio más profundo de lo esperado.

Los horarios completos de Subnautica 2 de lanzamiento

La bienvenida a Alterra pasa por las 17.00h. del jueves 14 de mayo en España, con la conversión obvia en todos los países de habla hispana.