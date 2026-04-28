Los 11 juegazos con reseñas extremadamente positivas a menos de 15 euros en Steam

Juan Pérez 28 ABR 2026 - 14:43h.

Una opción ideal antes de las Rebajas de Primavera

Valve separa su mando de la Steam Machine con precio y fecha oficial para mayo

Compartir







La finalización del Festival Medieval de Steam deja paso a una larga lista de descuentos individuales en la plataforma para descubrir algunas de las joyas con las mejores reseñas por parte de la comunidad. El análisis exhaustivo de las reseñas dentro de la escala de valores de la plataforma es el aire para los desarrolladores, una vara de medir con muchos descuentos claves para los más sonados.

Los miles de videojuegos que pasan desapercibidos cada año en plena rumorología del precio de la Steam Machine es cada vez mayor, no sólo por el auge en la producción sino por la complejidad para llegar al gran público. Por eso el valor de acompañar el título más allá de la jugabilidad es extraordinario a ojos del resto de la comunidad, y hay muchos casos por descubrir que no tienen tantas posibilidades para proyectar su imagen más allá de algún festival indie. No es el caso de todos los juegos de esta lista porque hay un par de excepciones, pero sí de la gran mayoría.

PUEDE INTERESARTE Los 14 juegazos para Nintendo Switch 1 y 2 a menos de 10 euros

El valor de los análisis de los jugadores en Steam es uno de los más poderosos de toda la industria no sólo por lo que significa esa biblioteca digital, sino por el impacto hacia el resto del mundo. En la casa Valve hay que conseguir más de 500 reseñas para tener ese distintivo, y en el caso de optar al mayor hito el reto es llegar a un 95-99% de críticas positivas para alcanzar el escalón más alto, el de 'Extremadamente positivas'.

Con ese asterisco hacemos una clasificación actual con algunos juegos reconocidos, una gran mayoría de indies y la demostración de que no siempre hace falta un Festival de Primavera para llegar a los precios más bajos. Porque en muchos de estos videojuegos el precio actual es el mínimo histórico por lo que es una oportunidad única para abrazar algunas de las opciones más interesantes.

PUEDE INTERESARTE Tears of Metal llegará a Xbox Series X|S y Game Pass con su roguelike medieval cooperativo

Del listado sorprende la bajada total de Persona 5 Royal a estas alturas por lo que puede significar la aparición de Persona 6 en el horizonte de los grandes eventos veraniegos, porque el precio es ínfimo. Es la gran bomba del circuito, aunque también hay conocidos como el primer Slay the Spire (descontado por el lanzamiento del segundo juego) o Crusader Kings III, pero a partir de ahí hay mucho por descubrir.

Thronefall es uno de los casos que todavía puede bajar más el precio, por lo que quizás entre en la lista de deseados de cara a próximos festivales. Ha llegado a bajar hasta poco más de 5 euros, por lo que seguramente va a pasar por ese precio de nuevo en los próximos meses. Shogun Showdown es otra joya que no está en lo más bajo porque ha llegado a bajar por debajo de los 7 euros, pero a partir de ahí sí hay muchos mínimos históricos en precios como Doloc Town, Diceomancer o Streets of Rage.

PUEDE INTERESARTE La nueva Xbox, todo lo que ha cambiado Asha Sharma en sólo dos meses