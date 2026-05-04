Subnautica 2: fecha, requisitos y premios de los drops de Twitch

Juan Pérez 04 MAY 2026 - 16:01h.

Un primer premio para profundizar en el acceso anticipado

PlayStation elige el State of Play por encima del Showcase

Compartir







El desembarco de Subnautica 2 la próxima semana con horario exacto prepara no sólo un enfoque diferente a la experiencia del primer juego por la carcasa opcional del multijugador cooperativo, sino por los planes previos al lanzamiento. El acompañamiento a ese momento pasa por un guiño al sábado 9 de mayo para conectar desde Twitch con una lluvia de drops exclusivos para entrar en la aventura mucho más preparado.

El esperado juego de Unknown Worlds llega a PC, Xbox Series y Game Pass el próximo jueves 14 de mayo con una cita previa obligatoria para los más fans de la mano de Twitch. La exploración por un nuevo planeta desconocido inundado ante un nuevo reto de supervivencia es la base para entrar de lleno en un mundo alienígena tan ambicioso como la proyección del primer juego en los últimos años.

PUEDE INTERESARTE La pista que envía el tráiler de GTA VI al 15 de mayo

En esa recta final todo pasa por la plataforma morada. El primer paso obligatorio para llegar a los drops es entrar en canal oficial de Subnautica de Twitch para acceder a las recompensas el 9 de mayo, el día elegido para esa preview oficial. Desde las 17.00h. de la tarde en España estará disponible una retransmisión fundamental para todos los que quieran un regalo, porque todo parte de estar presente en ese momento.

El requisito fundamental es estar enlazado a una cuenta de Twitch y estar 20 minutos en la emisión para conseguir el premio, una réplica conmemorativa del Seamoth, el famoso vehículo sumergible de la franquicia. Una vez pase ese tiempo, con algo de paciencia como sucede en estos casos, el siguiente paso es ir al perfil hasta pulsar en 'Drops y recompensas' con la conexión activada.

PUEDE INTERESARTE Los 15 juegos en descuento extremo en PS Store a menos de 10 euros

Obviamente para ello hay que esperar a la publicación oficial de Subnautica 2 en la próxima semana con un límite para reclamar el premio hasta el 30 de junio. Sólo hay que entrar en el juego, ir al menú de ajustes, vincular la cuenta de streaming (con un código QR por ejemplo), y luego reclamar la recompensa desde el apartado 'Revisar Drops de Streaming'. Aún así hay una promesa mayor con sorteos exclusivos del juego con peluches de la fauna local de Subnautica 2, algo que hasta ahora solo se ha advertido en algunos tráilers iniciales sin dar más detalles.

Esta es una iniciativa única que vincula Twitch a Subnautica 2 en una comunidad que ha disfrutado del juego hasta hacerlo especialmente viral en los últimos años, más aún con el añadido de este nuevo acceso anticipado. El nuevo juego es una nueva forma de entender la supervivencia por el simple hecho de entender el cooperativo como parte de algo nuevo, y aunque la experiencia en solitario también es parte del título, entrar en el planeta alienígena con tres amigos forma parte de una dinámica muy de Twitch.

PUEDE INTERESARTE La cuenta atrás para GTA VI: El tráiler 3 y el dilema de la fecha de lanzamiento

De hecho es muy normal imaginar a algunos de los streamers hispanohablantes más grandes en alguna serie común para jugar a Subnautica 2 en los próximos meses. Un test para entender cómo evoluciona la saga ante millones de espectadores y posibles jugadores para hacer aún más grande el título.