Juan Pérez 07 MAY 2026 - 10:08h.

Es el juego que más ha crecido la última semana en la plataforma

Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

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La previsión de Subnautica 2 para la próxima semana pasa por las expectativas del juego entregadas por fascículos en el marketing de todos estos días, y la ecuación funciona a la perfección. El juego de exploración y supervivencia es el que más ha crecido con mucha diferencia en la última semana dentro de la lista de deseados de Steam con lo que eso supone, un sostén para la viabilidad del proyecto ante uno de los lanzamientos más esperados del año.

El impacto de un juego como Subnautica 2 con dos años de trabajo por delante de acceso anticipado es un nuevo origen planteado no sólo desde la estructura, sino también desde la jugabilidad del multijugador. El lanzamiento el 14 de mayo es sólo el punto de partida, pero por ahora parece brillante sólo por el seguimiento de las últimas publicaciones de primer nivel con lo que conlleva eso para la plataforma de Valve.

La base de Subnautica 2 es el lanzamiento originario en Xbox y PC, lo que significa que hay un aumento significativo de jugadores que deben entrar obligatoriamente por estas plataformas y no por ejemplo de PS5. A pesar de la subida de las especificaciones es relativamente posible jugar con un PC algo antiguo en los requisitos más bajos, lo que ayuda a entrar dentro del universo a pesar del salto a Unreal Engine 5.

A partir de ahí los datos oficiales no existen dentro de la plataforma, pero todas las herramientas ajenas como Steamdb colocan Subnautica como el juego que más ha crecido en la wishlist. De hecho en los últimos siete días el título de Unknown Worlds ha ganado más de 22.000 seguidores, una relación directa con la búsqueda activa de información del juego y de su posterior compra.

Por hacer la comparación, juegos como Forza Horizon 6, Assassin's Creed Black Flag Resynced o 000 First Light han estado entre los 4.000 y 6.000 seguidos nuevos, una diferencia abismal. La comparación no es perfecta debido al lanzamiento de plataformas de cada uno, pero es un espejo para comprobar que hay mucha atención puesta en el juego, y el último tráiler es el mejor ejemplo. Tan sonada es la cifra que actualmente Subnautica 2 es el tercer juego con más seguimiento de Steam de los que está por salir al mercado, sólo por detrás de Deadlock y OKU.

El vídeo del tráiler cinemático del 30 de abril suma en tan solo seis días casi 4.3 millones de visualizaciones, un impacto descomunal para un juego como Subnautica 2 que habla de las ganas de entrar en los nuevos biomas submarinos. Tal es la situación que la previsión es la ausencia de una preventa por lo que el lanzamiento puede suponer un terremoto dentro de Steam por la posible oleada de jugadores de todo el mundo.

A sabiendas de la preponderancia de la plataforma y del crecimiento enfocado tanto en solitario como en multijugador, las expectativas están en todo lo alto más allá del miedo a una posible caída de servidores. Un impacto perfecto para entender el juego de una desarrolladora alejada del Triple AAA que apunta a tener dos años muy movidos con millones de jugadores a sus espaldas.