Subnautica 2 explica todo sobre su acceso anticipado: duración e historia incompleta

Juan Pérez 06 MAY 2026 - 13:41h.

La puesta a punto hacia la versión 1.0

Las 4 escalas de especificaciones en PC para jugar a Subnautica 2, del mínimo al Ultra

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El descubrimiento definitivo de Subnautica 2 pasa por la invitación inicial al 14 de mayo con el lanzamiento del juego en su versión de acceso anticipado, y todas las previsiones apuntan a un éxito absoluto de inicio. En el acompañamiento a la comunidad le ha tocado a Anthony Gallegos, jefe de diseño, explicar la hoja de ruta del juego desde su inicio con lo que significa definir por qué va a estar dos años en early access.

El pleno apogeo de las cifras de Subnautica con el subidón en la wishlist de Steam y el plus de los drops de Twitch repleto de regalos, el juego de Unknown Worlds llega a PC con un último aval en forma de presentación. Gallegos define el título como el punto de partida más ambicioso que han tenido jamás antes de llegar a la versión 1.0, un viaje que tiene una proyección de dos años para dejar atrás el acceso anticipado hasta tomar la forma final.

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Ese es el primer impacto aterrador para muchos e ilusionante para otros, porque Subnautica siempre ha viajado de la mano de sus jugadores para evolucionar el juego y completarlo. Tanto es así que el primer juego estuvo en desarrollo durante algo más de tres años, desde el 16 de diciembre de 2014 hasta el 23 de enero de 2018, momento en el que llegó la 1.0. Por eso ahora el miedo no es más que un escaparate de la época frente al buen hacer de un presente prometedor con más biomas, más criaturas, más leviatanes, más objetos, más vehículos y mecánicas sorprendentes como la corriente marina.

En ese tiempo el equipo va a trabajar para tener actualizaciones periódicas enfocadas en los bugs cuando lo requiera el juego, pero también en detalles de equilibrio y pulido, así como ampliaciones generales. La promesa pasa por ampliar el mundo con nuevos biomas, progresión y contenidos de la historia, y ese punto es fundamental porque la historia de la trama todavía no está finalizada, lo cual es importante de llevar a los fans que van a comprar Subnautica 2 de primeras.

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En esa puesta en marcha los desarrolladores no dudan en aclarar que el juego no está ni mucho menos finalizado, por eso aclara que hay "algunas áreas del juego están más pulidas que otras, puede que te encuentres con errores y la historia completa aún no está aquí. Sin embargo, lo que hay en el juego ya es una fuerte representación de hacia dónde nos dirigimos".

Aún así todos los biomas de partida son totalmente explorables, basados en la progresión y con muchas horas de juego tanto en la propuesta en solitario como en el multijugador. La propuesta está enfocada en unas especificaciones cerradas tanto en Xbox Series, Xbox Ally series y Steam Deck, pero en la versión de PC hay un punto más por descubrir. Gallego afirma que están intentando dar soporte a una gama diversa en cuanto al hardware para eliminar el requisito del trazado de rayos y así optimizar el acceso anticipado para dar entrada a muchos jugadores desde las especificaciones mínimas.

En esa constante evolución de un título con vida propia desde el desarrollo es fundamental el mensaje de la comunidad, y en Unknown Worlds explican que Discord es el punto principal para llegar a ello. Un debate abierto para hacer de Subnautica uno de los juegos más prometedores a medio plazo durante los dos próximos años.