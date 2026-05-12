El test para descubrir qué rol eres en Subnautica 2

Juan Pérez 12 MAY 2026 - 09:17h.

Una elección narrativa alejada de la jugabilidad

Subnautica 2, el misterio del NoA y el árbol central en el nuevo tráiler

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La primera parada en Subnautica 2 antes de descargar el juego y comenzar a jugar el 14 de mayo está en una ampliación del lore desde la perspectiva de Alterra para entrar más a fondo en la narrativa. A pesar de que dentro del juego esta opción no existe, sí hay una vía para preparar la jugabilidad antes de tiempo con un test creado por la Corporación Alterra para definir las aptitudes de cada jugador hasta descubrir los mejores atributos para la supervivencia.

Subnautica 2 está muy lejos de ser un juego de rol pero sí hay detalles suficientes antes de empezar la aventura para desplegar las características del personaje en una extensión de la experiencia. Como si de una partida de rol se tratase, los desarrolladores dan la oportunidad de ampliar la intrahistoria de cada jugador antes de coger el mando con un test abierto a descubrir las capacidades de cada pionero.

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El despliegue de la secuela no es ni mucho menos un cambio de rumbo con respecto a la exploración y la supervivencia del primer juego, pero Subnautica 2 ofrece mucho más espacios para imbuirse de todo lo que hay detrás de su nuevo misterio. La continuación de la historia con la trama de la deuda pendiente sigue activa, pero hay un extra para saber cuál es el mejor rol del personaje sin que eso tenga una implicación directa en el juego.

La encuesta oficial en la página web de Alterra Corporation, una ampliación de la narrativa ejecutada desde fuera, es una toma de contacto inicial para entrar de lleno con algo más de interés. Son sólo 16 cuestiones a las que hay que responder entre cinco niveles de confirmación, y tras ello la corporación te da los resultados con el rol perfecto para cada jugador, un explorador, un biólogo o cualquier otro tipo de trabajo imaginario.

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Y no es real porque Subnautica 2 no entra en ese juego, sólo lo propone para atar al jugador antes incluso de encender la consola o el PC. En la secuela no hay opción a elegir rol, sólo uno de entre cuatro personajes cuya única diferencia es la apariencia, una novedad en este juego que se añade para tener una diferencia clara de cara al multijugador, y es algo que se expandirá a lo largo del acceso anticipado.

La única forma de entrar en un perfil u otro está en las acciones, en crear una u otra herramienta o en decidir apostar por ser un perfil más de creador del refugio con los amigos en el multijugador, o más de explorador. El test era sólo un acompañamiento creado durante la preparación para lograr desbloquear un poster que se consiguió hace tiempo, por lo que es uno de los tantos regalos impresos in-game que estarán disponibles para la base. Aún así es un empujón más a desbloquear parte del estilo como lo es toda la web de Alterra, donde hay diferentes ofertas de trabajo además de contenido promocional del juego alineado a la narrativa. Un plus para empezar aún con más ganas.