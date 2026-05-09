Las 10 curiosidades de Subnautica 2, de los leviatanes a los capítulos

Juan Pérez 09 MAY 2026 - 10:26h.

De la nave Cicada a la ejecución del Unreal Engine 5

La barrera del idioma en Subnautica 2, un reto para el early access

Compartir







La puerta de entrada a Cicada para entrar en la aventura de Subnautica 2 el próximo 14 de mayo presenta muchos interrogantes en un universo repleto de novedades por descubrir. La presentación del juego con dos años por delante de desarrollo hasta llegar a la 1.0, los pequeños adelantos de los diarios de desarrollo y el aumento de las expectativas dejan una larga lista de detalles para comenzar con ganas la aventura.

Los meses de cobertura de la propia comunidad en las charlas desde las plataformas de Nolt y Discord son la base para entender el éxito de Subnautica 2 antes de empezar. Entre peticiones de los millones de jugadores de la saga se ha construido un mundo hecho para funcionar de la mano de los usuarios, y de ahí la larga lista de avances para un título muy esperado que parte del solitario para incluir por primera vez la aventura en multijugador.

PUEDE INTERESARTE Las 4 escalas de especificaciones en PC para jugar a Subnautica 2, del mínimo al Ultra

El primer esbozo oficial de Subnautica es entender que la historia principal sólo es eso, un trazo de todo lo que puede llegar a ser con sólo un 25% estimado de todo lo que puede contar el juego. Eso deja entre uno y tres capítulos de los diez planteados a lo largo de los dos próximos años.

En ese terreno repleto de novedades el choque directo con el fondo del mar enfrenta al protagonista al menos a doce nuevas criaturas y tres leviatanes, además de la implementación de nuevos biomas, vehículos y herramientas hasta ahora inéditas. En ese pack de novedades también puede entrar la mutación de ADN, un sistema descartado en su día que ahora puede estar bajo mano para modificar el código genérico y obtener habilidades biológicas.

PUEDE INTERESARTE Subnautica 2 certifica fecha, precio y horarios de lanzamiento del acceso anticipado

Las corrientes oceánicas sí son un giro drástico en la jugabilidad por lo que supone chocar repentinamente con una y acabar en un lugar totalmente diferente al actual, con lo que conlleva para la sorpresa. La separación ante el grupo en el multijugador o acabar en un bioma totalmente diferente y en una situación de peligro es uno de los mayores valores para reinterpretar la imprevisibilidad de Subnautica 2.

El salto de Unity al motor Unreal Engine 5 supone una evolución drástica que tiene que ver principalmente con el uso de la luz, un avance para proponer un estilo mucho más realista. Ahora bien, la cuarta escala de poder en la compra de gráficas exige tener un PC muy potente para llegar al modo Ultra ++, el más exigente de todas las especificaciones.

PUEDE INTERESARTE Xbox Game Pass comienza mayo con Mixtape, Call of the Elder Gods o Forza Horizon 6

El valor de la nave Cicada

El elemento más prometedor para el gameplay de todo el juego es la presencia de la nave Cicada no sólo por lo que representa, sino por lo que es capaz de hacer. A diferencia de la nave Aurora, esta no está hecha para el viaje de pasajeros sino para una exploración científica más avanzada, de hecho tiene una unidad de bio-impresión 3D integrada que genera un extra para la jugabilidad.

El rol de la nave además de la movilidad es el de utilizar muestras de ADN para crear herramientas a partir de ellas, así como comida o tejido orgánico para la supervivencia de cualquiera de los miembros de la tripulación. Esto se ajusta a una de las nuevas mecánicas a la espera de saber el verdadero origen de la nave por todo lo que significan los misterios en Subnautica 2.

El posible chat de proximidad y los modos de juego

Aunque no es una mecánica actual, sí puede ser uno de los mayores valores de Subnautica 2 si finalmente Unknown Worlds escucha a la comunidad porque es una de las peticiones más repetidas. Los jugadores han repetido en varias ocasiones que si hay un chat de proximidad, tenga un mayor valor al de simplemente escuchar a los compañeros cercanos en el multijugador. La idea consiste es que las criaturas, y principalmente los leviatanes, puedan reaccionar al sonido de la voz de diferentes maneras, una locura que puede suponer un salto de nivel.

Con respecto a los modos de juego hay tres muy marcados empezando por la Supervivencia, la partida estándar donde todo pasa por la narrativa, la gestión de recursos y la pérdida del inventario completo hasta reaparecer en la última base. En el cooperativo esta versión cambia un poco, porque la recolección de recursos es algo más reducida según el número de jugadores.

El segundo modo es el creativo y permite una libertad extrema porque elimina los costes de fabricación con lo que eso significa para el fan acérrimo de las creaciones más originales. Hay invulnerabilidad a cualquier tipo de daño y no hace falta recolectar ningún recurso para crear cualquier cosa, además de tener a mano desde el inicio todos los planos y herramientas para construir.

La curiosidad más sonada es de todo este proceso es que Krafton intentó tomar el control total del proyecto en una batalla legal que finalmente ganó Unknown Worlds tras una pugna enfocada en fechas de lanzamiento y bonus económicos a los creadores de la licencia, pero finalmente la empresa logró la independencia ante la ley para poder mantener el desarrollo de Subnautica 2 con la libertad necesaria. Es un breve resumen de un conflicto que ahora lleva al juego en pañales a la comunidad para hacerse mayor junto a ella, pero promete ser uno de los grandes títulos a moldear para los dos próximos años.