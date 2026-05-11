Subnautica 2, el misterio del NoA y el árbol central en el nuevo tráiler

Juan Pérez 11 MAY 2026 - 11:15h.

La intrahistoria hacia la muerte obligada desde la Cicada

Las 10 curiosidades de Subnautica 2, de los leviatanes a los capítulos

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La cuenta atrás para activar las corrientes marinas de Subnautica 2 arranca la semana con el renacer del gran misterio del juego de Unknown Worlds desde el acceso anticipado. El extra jugable dentro de la exploración propone una primera conversación con NoA hacia el gran dilema de la narrativa, porque la inteligencia artificial de la corporación Alterra nos invita a olvidar todo lo relacionado con un curioso árbol central que parece esconder parte de la trama.

El misticismo habitual de Unknown Worlds en el planteamiento de su historia parte ahora del nuevo tráiler para enlazar con los millones de jugadores pendientes del lanzamiento de Subnautica 2 este 14 de mayo. Con el debate abierto sobre cómo van a ser los tres primeros episodios desde el early access, el guiño plantea no sólo el control de la IA sobre los Pioneros desde la nave Cicada, sino el control para evitar la conexión con el enigmático árbol.

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El destello del tráiler de apenas minuto y medio es sencillo, la jugabilidad presentada en forma de inmersiones, bases sumergidas, extracción de materiales o escaneo de criaturas tiene un fin mayor. Mientras una parte del fandom observa el gameplay como parte de ese entorno por descubrir en la exploración y la supervivencia, la narrativa deja a NoA invitándote a morir como parte de la aventura.

Por eso la fabricación de armas, el uso de los vehículos submarinos o la construcción de la base acuática es tan interesante como saber qué está escondiendo verdaderamente NoA. Este Sistema de Asesoría Noética forma parte de la corporación Alterra y es el colega conversacional que controla todos nuestros movimientos, sobre todo porque gestiona tanto las dudas como la deuda pendiente de cada jugador. Es el eje de las misiones y al mismo tiempo de convertir cada paso en algo más que un viaje, porque todo parte de la intención de establecer un asentamiento humano.

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Por eso la primera frase de NoA impacta por lo que puede esconder: "Si empiezas a oír voces o si sientes la urgencia de nadar hacia el árbol, no vayas, olvida tu deuda, olvídate de NoA, de Alterra, olvida la vida que imaginaste". Ese límite impuesto por una sola frase despiezada durante todo el tráiler forma parte de un secreto mayor que difícilmente deje un cierre en las primeras horas de juego, más aún a sabiendas de todo lo que significa el tener tantos episodios pendientes por completar desde el desarrollo.

Por ahora lo único fácil de admitir es que ese árbol parece un ente consciente que tiene forma de manejar, controlar o usarnos como personajes, y esa es la gran baza de Subnautica 2. El misterio es mucho más que un mensaje puntual, y es que si el patrón es similar al del primer juego, es la exploración de cada detalle del universo el que guarda millones de pequeños descubrimientos hasta dejar ver el puzle completo.

En el primer Subnautica la presión que ejerce la historia para eliminar el rescate desde miles de formas es maravilloso, sobre todo por cómo ejecuta eso a ojos del jugador. Es una carrera contra el planeta que al mismo tiempo guarda un planteamiento muy intenso sobre el origen de los Precursores y de los alienígenas. Con tantos años de desarrollo las expectativas están en todo lo alto para la secuela.

El misterio del árbol y las directrices de NoA sólo dejan un pequeño esbozo en el acceso anticipado, porque con dos años de desarrollo por delante hasta legar a la 1.0 hay hasta siete capítulos por desarrollar en la historia principal. La puesta en escena parece partir de una premisa muy interesante, sobre todo por la conexión con esa deuda del primer juego, un chiste cínico y majestuoso para trazar de nuevo una experiencia subacuática.