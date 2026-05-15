Cómo conseguir plata en Subnautica 2, un viaje sencillo desde la base

Juan Pérez 15 MAY 2026 - 13:31h.

Un viaje breve al norte desde la cápsula vital

Subnautica 2, el misterio del NoA y el árbol central en el nuevo tráiler

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El proceso para avanzar en Subnautica 2 en el planteamiento inicial desde el acceso anticipado pasa por encontrar rápido la plata, uno de los recursos más relevantes en las primeras horas de juego. La necesidad de impulsar la fabricación de componentes en un momento crucial de la partida, sobre todo de cara a la facilidad para sumergirse, genera en sólo dos minutos una respuesta para dar con el material de manera muy sencilla.

El plus de la supervivencia para llegar a determinados materiales en Subnautica 2 pasa por la recolección, un plan lógico como en las dos entregas previas que en este caso modifica los requisitos. Con un sólo salto desde la cápsula vital, es fácil llegar a una de las zonas sumergidas para esquivar algunos peces, entrar en una pequeña grieta y establecer el primer contacto con el elemento químico.

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Aunque el valor de la experiencia actualmente en un juego en acceso anticipado de unas 12 horas no es el mismo que con el desarrollo terminado, el valor de los objetos es el mismo de cara a plantear un enfoque claro: la exploración. El valor de la plata crece al descubrir que es necesaria para crear el traje de respiración, porque de salida nuestro personaje sólo aguanta unos 45 segundos bajo el agua, por lo que llegar a ciertos puntos es misión imposible por sí mismo.

La misión es tan sencilla como viajar al norte desde la cápsula, la referencia más sencilla de tomar es el 25-30 en la escala superior de la brújula y se puede ir de primeras desde la superficie para evitar confrontaciones. Al avanzar unos 50 segundos, hay una pequeña estructura que hay que dejar atrás antes de sumergirnos hacia la primera corriente marina que aparece, donde hay que evitar la mordedura de los tiburones de la zona.

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En ese punto hay que avanzar por un pequeño túnel submarino hasta tomar una tajo a la derecha donde hay una pequeña zona donde tomar el aire. Es necesario porque es imposible llegar sin ese extra de aire. Al salir, hay que poner rumbo a la izquierda donde empieza una cueva repleta de plata en la dirección 300-330 en la brújula. Hay tanto en el techo como en la zona baja. También se puede escanear el brote raíz y la esponja ánfora.

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Con esa plata es más que suficiente para construir el traje de respiración para generar una evolución natural en el desbloqueo de la exploración en Subnautica 2. La recomendación básica es intentar realizar la grieta de día para llegar de una forma más sencilla, además de que a la hora de la recolección el visual es mucho más amable para dar con todos los detalles.

El triunfo de Subnautica 2 en solo unas horas deja más de un millón de jugadores con cerca de 500.000 concurrentes en Steam, un aval perfecto no sólo para crecer sino para impulsar el desarrollo del juego completo durante los dos próximos años hasta llegar a la versión definitiva con la 1.0