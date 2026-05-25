Las 12 joyas rebajadas para Switch 1 y 2 a menos de 15 euros

Juan Pérez 25 MAY 2026 - 15:36h.

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La posible estrategia de Nintendo con un sólo Nintendo Direct al año

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La ampliación del catálogo de Nintendo Switch 1 y 2 con el aval de las próximas semanas en el supuesto Nintendo Direct de mediados de junio es un punto de inflexión, pero la continuidad refleja una estantería por rellenar con más títulos. El refuerzo del producto en la eShop es especialmente amplio por debajo de los 15 euros con una variedad muy amplia, múltiples RPG's de primer nivel y una propuesta muy atractiva desde varios sectores.

La convocatoria para el Nintendo Direct espera a los grandes atractivos tras la cortina de Ocarina of Time o Fire Emblem, pero entre tanto nombre sonado hay espacio para recoger la siembra de los últimos años. El refuerzo digital con juegos muy baratos repletos de rebajas tienen fecha exacta de fin y una oportunidad única en la mayoría de los casos para ofrecer una jugabilidad tan amplia que va desde los combates por turnos a los juegos de cartas, la vertiente musical o la deportiva.

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Los dos títulos de Ni no Kuni son el referente más claro de las dos próximas semanas, porque ambos juegos por menos de 20 euros es una señal bastante clara del valor de Level-5. Buenas historias, una gran variedad de capturas y un universo por descubrir muy atractivo que se complementa a la perfección con juegos de partidas más breves. Patapon o Wingspan son por ejemplo versiones donde se cumplen los requisitos de estar sólo un rato frente a la consola con la desconexión de por medio. Unas cuantas runs con música de por medio para combatir o el sonado juego de mesa volcado a las cartas son dos opciones perfectas, más aún con este último ahora que se acerca Wyrmspan.

Con alternativas para los más peques con el juego de Bluey, la joya de la corona pasa por Eiyuden Chronicle y Animal Well, dos títulos muy sonados con prismas diferentes. Este último es un indie que ha brillado desde su lanzamiento en 2024 como uno de los videojuegos con mejores notas de los últimos años, un 90 en metacritic que avalan una trama repleta de puzles envuelta en un plataformas repleto de secretos. El listado completo de juegos es el siguiente: