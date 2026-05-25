La posible estrategia de Nintendo con un sólo Nintendo Direct al año

Juan Pérez 25 MAY 2026 - 10:45h.

El listado de futuribles es muy amplio para el resto de 2026

Ocarina of Time toma forma tras el anuncio del remake de Star Fox para Switch 2

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La construcción del primer Nintendo Direct rumoreado para mediados de junio tras el escaparate del 'No E3' tiene cada vez más títulos rumoreados tanto por las clasificaciones como por la escena. Con múltiples exclusivos anunciados y el peso de la posible reaparición de Link mediante el remake de Ocarina of Time plantean un escenario desconocido hasta la fecha, la posibilidad de encajar un nuevo molde en la compañía con un único evento anual repleto de novedades.

La ausencia del Nintendo Direct de febrero por primera vez en ocho años pesa lo suficiente como para imaginar un cambio de estrategia en la toma de decisiones. Aunque la relevancia de Pokémon en ese mes puede servir como excusa, la realidad de los japoneses es que cada vez hay más anuncios individuales en redes sociales alejados de los eventos, por no hablar de las primicias esbozadas sólo desde la aplicación de Nintendo Today.

Con esa sensación el 2026 plantea una realidad diferente para Nintendo sin un sólo Direct en pleno mes de mayo, lo que abre la opción a entender el año con una sola presentación grande y varias individuales a lo largo de la temporada. El relato pasa por saber cuál es la estrategia para el próximo mes donde las declaraciones de Jeff Grubb encierran el Nintendo Direct en una única opción, el martes 16 o el miércoles 17. Y es así porque el periodista ha afirmado que ha escuchado una fecha a mediados de mes, y en los últimos 10 años, el Direct siempre ha caído en martes o miércoles.

El peso de los juegos pendientes de anunciar

Con Final Fantasy VII: Rebirth planteado para el 3 de junio, el panorama para promover los lanzamientos pasan por ejecutar el Direct a mediados de junio para darle alas a Star Fox. El nuevo juego de Fox McCloud sale el 25 de junio por lo que es el momento perfecto para darle un plus de reconocimiento una semana antes de llegar a Nintendo Switch 2, pero este sólo es el primer punto de inflexión.

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The Adventures of Elliot, Rhythm Heaven Groove y Splatoon Raiders deben tener cierto peso (de menos a más) por la cercanía con el lanzamiento, así como las apuestas pendientes. LEGO Batman llegará en algún momento del año, Fire Emblem: Fortune's Weave espera fecha como también lo espera Deltarune Capítulo 5 o Dragon Quest XI S: Ecos de un pasado perdido, recién clasificado y con opciones de aparecer.

De hecho en las últimas horas se ha fomentado una posible explosión de contenido de Dragon Quest tras la aparición de ocho vídeos ocultos en la lista de reproducción del videojuego dentro del canal de Square Enix. Esto encaja con la cercanía del 40 aniversario de la saga. Aún así la lista de juegos pendientes que van a llegar a Switch 2 es mucho más amplia, y eso sin entrar en elucubraciones porque todos estos tienen anuncio planteado para la consola.

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The Duskbloods

Witchbrook

Elden Ring

Crimson Desert

Stellar Blade

Mewgenics

Silksong: Sea of Sorrow

Hytale

Human Flat 2

The Elders Scrolls IV: Oblivion Remastered

Y todo esto sin hablar de los juegos rumoreados para Switch 2 que se han clasificado en varias regiones en las últimas semanas. Entre ellos están Guardians of the Galaxy, Devil May Cry 5: Devil Hunter Edition, Diablo 4 Lord of Hatred, Starfield, Sonic Frontier Definitive Edition, Tales of Eternia Remastered y Unbeateable.

Si Nintendo gira lo suficiente como para hacer sólo un Nintendo Direct al año, lo puede hacer porque siempre han jugado con sus propias reglas. Es la única compañía hoy día que se puede permitir el lujo de tener una aplicación para móviles donde dar exclusivas mientras el resto del mundo va en otra dirección, por lo que el avance del 2026 y la relevancia del evento de junio puede marcar las pautas de cómo adivinar la nueva hoja de ruta de los japoneses para los próximos años.